Đổ 900 tấn chất thải ra môi trường, 3 đối tượng bị khởi tố

Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án về tội "Gây ô nhiễm môi trường" xảy ra tại phường Tân An.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Mác (SN 1976, địa chỉ phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh); Tạ Minh Đạo (SN 1974, địa chỉ xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Trọng Cung (SN 1975, địa chỉ phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Hiện trường vụ án.

Kết quả điều tra xác định từ đầu năm 2024 đến tháng 9/2024, Bùi Văn Mác, Tạ Minh Đạo và Nguyễn Trọng Cung đã bàn bạc, thống nhất cùng hợp tác thực hiện mua đất chứa quặng sắt để vận chuyển, tập kết tại nhà máy sản xuất gạch của Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại Ninh Giang (địa chỉ tổ dân phố Tân Phượng, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh) thực hiện sàng, lọc thu hồi quặng sắt.

Quá trình sàng, lọc thu hồi quặng sắt đã phát sinh một số loại chất thải, toàn bộ số chất thải đã được đổ ra môi trường trái quy định pháp luật, gây ô nhiễm môi trường. Theo kết luận giám định, toàn bộ số chất thải được đổ ra môi trường là chất thải rắn thông thường với tổng khối lượng là 905,3 tấn.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra.