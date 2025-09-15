Thời điểm mãn dục ở nam giới

Nồng độ testosterone thấp là đánh dấu cho thời điểm nam giới bắt đầu có biểu hiện mãn dục.

Suy giảm ham muốn ở nam giới có thể ảnh hưởng tới chất lượng đời sống tình dục và sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Testosterone là hormone sinh dục nam đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và duy trì nhiều đặc điểm thể chất của nam giới như ham muốn tình dục, sản xuất tinh trùng, khối lượng cơ bắp - sức mạnh, phân bổ lượng chất béo và khối lượng xương.

Giống các loại hormone khác, nồng độ testosterone có thể giảm theo tuổi tác hoặc những thay đổi sinh lý khác. Mức testosterone thấp có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của nam giới theo nhiều cách khác nhau, chủ yếu là đời sống tình dục.

Nồng độ hormone này giảm dần từ sau tuổi 30-40, trung bình khoảng 1% mỗi năm. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), sự suy giảm này thường không gây vấn đề nghiêm trọng, nhưng khi testosterone xuống dưới ngưỡng bình thường và kèm theo triệu chứng, gọi là “testosterone thấp”. Lúc này, nam giới có thể đối mặt với các rối loạn suy sinh dục muộn như giảm ham muốn, rối loạn cương và suy giảm khả năng sinh sản.

Nguyên nhân

Sự suy giảm testosterone là yếu tố quan trọng ở nam giới nghi ngờ mãn dục. Khi cơ thể già đi, tinh hoàn bắt đầu sản xuất ít testosterone hơn.

Ngay cả khi lượng testosterone sản xuất không giảm, độ nhạy cảm của cơ thể với hormone này cũng có thể giảm theo tuổi tác. Điều này có nghĩa là cơ thể không thể sử dụng testosterone hiệu quả như trước đây.

Bên cạnh đó, người mắc một số bệnh mạn tính như bệnh tim, đái tháo đường và bệnh gan có thể ảnh hưởng đến sản xuất testosterone và độ nhạy cảm với hormone. Dùng nhiều các loại thuốc có tính chất kháng androgen, một số loại thuốc, chẳng hạn thuốc điều trị ung thư và thuốc steroid ảnh hưởng đến sản xuất testosterone.

Lối sống không lành mạnh, bao gồm hút thuốc lá, sử dụng rượu bia quá mức và lười vận động làm trầm trọng thêm các triệu chứng của mãn dục nam.

Dấu hiệu cảnh báo mãn dục nam

Mặc dù các triệu chứng có thể khác nhau ở mỗi người, dấu hiệu phổ biến khi nam giới trải qua thời kỳ mãn dục bao gồm:

Ham muốn tình dục thấp

Khó khăn trong việc cương cứng hoặc cương cứng không mạnh như bình thường

Mệt mỏi, thiếu năng lượng

Trầm cảm

Cáu kỉnh và thay đổi tâm trạng

Mất sức mạnh hoặc khối lượng cơ

Giảm chiều cao

Khó chịu hoặc sưng ở ngực

Tăng mỡ cơ thể

Một số nam giới cũng báo cáo các triệu chứng tương tự thường gặp ở phụ nữ mãn kinh, chẳng hạn đổ mồ hôi ban đêm và bốc hỏa.

Những triệu chứng này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày và hạnh phúc, vì vậy điều quan trọng là phải tìm ra nguyên nhân cơ bản và tìm ra cách giải quyết. Nếu không được điều trị sớm, mãn dục nam có thể gây biến chứng bao gồm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch và loãng xương (xương giòn).

Theo News Medical, nếu bạn đang gặp bất kỳ dấu hiệu nào cảnh báo, điều quan trọng là phải nói chuyện với bác sĩ để giúp cải thiện các triệu chứng của mãn dục nam và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mãn dục nam diễn ra theo quy luật tự nhiên, nhưng cũng có biện pháp để quá trình ấy diễn ra chậm hơn và sống chung "lành mạnh". Nam giới nên thực hiện những biện pháp dưới đây để đối phó với tình trạng mãn dục:

- Chế độ ăn uống lành mạnh: Ăn uống cân bằng, đầy đủ dưỡng chất để bồi dưỡng cho cơ thể hợp lý với đa dạng các nhóm thực phẩm: protein, carbohydrate, chất béo, các vitamin và khoáng chất.

- Tập thể dục thường xuyên: Nam giới nên tăng cường vận động để giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, cải thiện lưu thông máu và chức năng sinh lý.

- Ngủ đủ giấc: Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất hormone testosterone, giúp duy trì ham muốn tình dục.

- Kiểm soát căng thẳng: Nam giới cần tìm cách tránh stress vì căng thẳng có thể ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh sức khỏe, bao gồm cả chức năng sinh lý.