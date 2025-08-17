Đồ uống quen thuộc khiến nam giới tụt giảm ham muốn

Rượu bia có thể gây ra những tác động ngắn hạn và dài hạn, bao gồm rối loạn cương dương, các vấn đề xuất tinh và giảm ham muốn tình dục.

Uống rượu bia quá nhiều làm suy giảm ham muốn, rối loạn chức năng tình dục của nam giới. Ảnh: Men's Health.

Bạn có thể từng kỳ vọng một buổi tối lãng mạn sau vài ly rượu, nhưng lại gặp khó khăn trong việc duy trì cương cứng hay kiểm soát xuất tinh. Thực tế, bạn không phải là trường hợp cá biệt.

Nhiều người lầm tưởng rượu bia giúp tăng ham muốn tình dục, nhưng trên thực tế, việc sử dụng thường xuyên hoặc quá mức có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng sinh lý nam cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn.

Các vấn đề cương cứng

Theo Cleveland Clinic, rượu bia làm giảm ham muốn tình dục bằng cách can thiệp vào các tín hiệu não cần thiết để bắt đầu và duy trì sự cương cứng. Cụ thể, nó ức chế hệ thần kinh phó giao cảm - hệ thần kinh chịu trách nhiệm thư giãn cơ trơn ở dương vật.

Rượu bia cũng ảnh hưởng đến lưu lượng máu đến dương vật, khiến bạn không thể cương cứng hoặc duy trì được sự cương cứng. Nó là do rượu làm giãn mạch máu, có thể gây giảm huyết áp tạm thời, ngăn máu lưu thông bình thường.

Điều này làm suy giảm khả năng duy trì lưu lượng máu đủ đến dương vật, đồng nghĩa với việc không có khả năng cương cứng.

Các vấn đề về xuất tinh và cực khoái

Uống rượu bia có thể gây ra tình trạng xuất tinh chậm, tức mất từ 30 phút trở lên mới xuất tinh. Điều này còn kéo theo mất khoái cảm - việc đạt cực khoái kéo dài, không trọn vẹn hoặc thậm chí không đạt được. Tình trạng có thể nghiêm trọng hơn khi cơ thể mất nước, theo Health Shots.

Nguyên nhân là những thay đổi trong chất dẫn truyền thần kinh, các chất hóa học truyền đạt thông tin giữa não và các bộ phận khác trong cơ thể - bao gồm cả dương vật. Rượu bia làm thay đổi hoạt động của chất dẫn truyền thần kinh trong não, cuối cùng làm chậm quá trình xuất tinh hoặc khiến việc đạt cực khoái trở nên khó khăn.

Mặt khác, các nghiên cứu cho thấy đồ uống có cồn cũng có thể dẫn đến xuất tinh sớm. Mặc dù hai tình trạng này hoàn toàn trái ngược nhau, thực tế là rượu có thể gây ra nhiều tác động khác nhau và ảnh hưởng đến mỗi người khác nhau.

Giảm ham muốn tình dục

Một hoặc hai ly rượu có thể giúp bạn giải tỏa sự ức chế tình dục và sẵn sàng cho "chuyện ấy". Nhưng nếu uống nhiều hơn thế, tác dụng sẽ ngược lại.

Vì là chất gây ức chế, rượu bia có thể làm giảm độ nhạy cảm với xúc giác, khiến bạn khó bị kích thích hơn. Uống càng nhiều càng ảnh hưởng đến nồng độ testosterone, yếu tố đóng vai trò quan trọng trong cả chức năng tình dục và ham muốn tình dục.

Rượu bia có thể làm giảm độ nhạy cảm với xúc giác, khiến bạn khó bị kích thích hơn, gây giảm chức năng tình dục. Ảnh: Fox News.

Hành vi nguy hiểm

Ngoài những ảnh hưởng về thể chất, uống nhiều rượu bia còn có thể gây rối loạn nhận thức và phán đoán, từ đó ảnh hưởng đến đời sống tình dục. Các nghiên cứu cho thấy uống rượu bia khiến nam giới dễ có những hành vi nguy cơ liên quan đến tình dục, bao gồm cả quan hệ tình dục không an toàn, yếu tố nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Gây rối loạn cương dương mạn tính

Uống rượu quá nhiều có thể dẫn đến rối loạn chức năng tình dục mạn tính - và bạn càng uống nhiều, nguy cơ mắc bệnh càng cao. Nghiên cứu cho thấy hơn 67% nam giới mắc chứng rối loạn sử dụng rượu bia gặp phải một số loại rối loạn chức năng tình dục. Các tác dụng phụ phổ biến nhất là xuất tinh sớm, giảm ham muốn tình dục và rối loạn cương dương (ED).

Điều này là do uống rượu lâu dài làm giảm nồng độ testosterone, gây chứng suy sinh dục, có thể dẫn đến rối loạn cương dương dai dẳng. Uống rượu bia lâu ngày làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, hoặc xơ cứng động mạch, làm giảm lưu lượng máu đến dương vật.