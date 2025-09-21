Đổ xô check-in cánh đồng lúa ở TP.HCM

Cánh đồng lúa này bắt đầu trổ bông kéo dài từ tháng 7-8. Đây là thời điểm những bông lúa đang có màu xanh khá bắt mắt. Không chỉ dừng ở trải nghiệm chụp ảnh, đến An Nhứt, du khách còn có thể đạp xe trên đường làng, hít thở bầu không khí trong lành, trò chuyện cùng người dân địa phương và khám phá nhịp sống nông thôn. Chính sự giản dị, mộc mạc này đã tạo nên nét khác biệt, đối lập với sự ồn ào của nhiều điểm du lịch hiện nay.