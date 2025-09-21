Đổ xô check-in cánh đồng lúa ở TP.HCM

|
Cánh đồng lúa An Nhứt đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp yên bình với những góc chụp hình đầy thơ mộng. Cánh đồng lúa An Nhứt mang dáng dấp quen thuộc của miền quê Nam Bộ, với những thảm lúa xanh mướt trải dài bất tận. Đến mùa chín, cả cánh đồng khoác lên màu vàng óng ả rực rỡ, ánh nắng chiều buông xuống càng làm khung cảnh thêm quyến rũ, níu chân du khách dừng lại ghi dấu khoảnh khắc.
|
Với khung cảnh đồng lúa bát ngát, bầu không khí trong lành và những góc check-in độc đáo, nơi đây được nhiều người lựa chọn để thư giãn và khám phá thiên nhiên. Không chỉ vậy, con đường nhỏ uốn lượn giữa đồng, hàng dừa rợp bóng và làn gió đồng mát rượi đã tạo nên không gian thư giãn hiếm có ngay giữa lòng đô thị mở rộng.
|
Chị Hồng Thắm (ngụ phường Tân Bình) chia sẻ: “Tôi từng xem nhiều bức ảnh về cánh đồng An Nhứt trên mạng xã hội, nhưng đến tận nơi mới thấy cảnh sắc còn đẹp hơn. Đồng lúa và bầu không khí yên bình khiến tôi nhớ lại tuổi thơ ở quê”.
|
Trong khi đó, nhiếp ảnh gia Hữu Long (TP.HCM) lại ấn tượng với sắc màu thiên nhiên nơi đây: “Ánh sáng buổi chiều phủ lên ruộng lúa vàng tạo nên phông nền tuyệt vời cho ảnh nghệ thuật. Tôi tin, nơi này sẽ sớm trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ yêu nhiếp ảnh và các cặp đôi muốn lưu giữ kỷ niệm”.
|
Cánh đồng lúa này bắt đầu trổ bông kéo dài từ tháng 7-8. Đây là thời điểm những bông lúa đang có màu xanh khá bắt mắt. Không chỉ dừng ở trải nghiệm chụp ảnh, đến An Nhứt, du khách còn có thể đạp xe trên đường làng, hít thở bầu không khí trong lành, trò chuyện cùng người dân địa phương và khám phá nhịp sống nông thôn. Chính sự giản dị, mộc mạc này đã tạo nên nét khác biệt, đối lập với sự ồn ào của nhiều điểm du lịch hiện nay.
|Đầu tháng 8, cả cánh đồng lúa mang một xanh cốm ngọt ngào. Ông Nguyễn Hữu Ân, Phó Trưởng phòng Quy hoạch Sở Du lịch TP.HCM, nhận định: “Cánh đồng An Nhứt có thể phát triển thành mô hình du lịch cộng đồng, gắn kết trải nghiệm nông nghiệp với văn hóa địa phương. Nếu được đầu tư hạ tầng cơ bản, quảng bá hợp lý và khai thác dịch vụ như homestay, tour gặt lúa hay ẩm thực đồng quê, nơi đây hứa hẹn trở thành điểm đến mới lạ, thu hút cả du khách trong và ngoài nước”.
Đến cuối tháng 8, cánh đồng lúa bắt đầu chuyển màu xanh sang vàng.
Vào mùa lúa chín, cả cánh đồng khoác lên mình màu vàng óng ả, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
|
Đây cũng là thời điểm người dân bắt đầu thu hoạch lúa.
|
Vào tháng 9, nguời dân bắt đầu thu hoạch lúa để lại trên cánh đồng có nhiều gam màu lạ mắt. Từ tháng 7 đến tháng 9, cánh đồng liên tục thay màu, từ xanh cốm mát mắt, sang xanh vàng lạ lẫm, rồi rực rỡ vàng óng khi lúa chín. Đây cũng là thời điểm thu hút đông đảo du khách tìm đến, vừa ghi lại những bức ảnh độc đáo, vừa cảm nhận nét đẹp dung dị của làng quê giữa nhịp sống đô thị đang đổi thay từng ngày.
