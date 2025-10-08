Đổ xô check-in làng kho lúa đang 'hot' nhất Măng Đen

Xuân Hương (sống tại Quảng Nam, nay là TP Đà Nẵng) đến thăm làng vào tháng 9, miêu tả Kon Tu Ma mang vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa tĩnh mịch của núi rừng. Đường vào khá vắng người, ngôi làng nằm sâu trong núi, đi đường hết dốc này đến dốc khác, nhưng khung cảnh cuối cùng hoàn toàn xứng đáng. Môi trường sống ở làng đơn sơ, người dân chủ yếu sống theo phương thức tự trồng tự ăn. "Đi bộ dưới những tán cây, hít một hơi thật sâu, bên tai là tiếng gió, tiếng chim và tiếng bước chân của mình. Tất cả gói gọn trong 2 từ bình yên", cô bày tỏ.