Đổ xô check-in làng kho lúa đang 'hot' nhất Măng Đen

Làng Kon Tu Ma (xã Măng Đen, Quảng Ngãi) nằm cạnh dòng sông Đăk S’Nghé, bao quanh là ruộng nương và rừng cây. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của cộng đồng dân tộc Xơ Đăng giàu bản sắc. Vốn là ngôi làng kín tiếng, trong lành và hiếm khách du lịch biết đến, nay lại trở thành điểm đến được "săn đón" nhiệt tình nhờ hàng chục kho trữ lúa nhỏ nhắn, xây theo kiến trúc nhà sàn Tây Nguyên, trải đều từ ngoài đồng, góc vườn đến bìa đồi. Khung cảnh nơi đây cũng thơ tựa như "Đà Lạt thu nhỏ". Ảnh: Du lịch Măng Đen.
Lương thực chính của người Xơ Đăng là lúa gạo, cả người già lẫn trẻ con. Những kho lúa được xây dựng bằng gỗ và tre, lợp mái tôn, dùng bảo quản hạt gạo. Họ xem kho lúa như một biểu tượng của sự no đủ và lòng biết ơn tổ tiên. Nhà kho này được xây dựng như một nhà sàn thu nhỏ, kín đáo để lúa gạo có thể dự trữ trong thời gian dài, tránh sự xâm nhập của côn trùng hay ảnh hưởng của thời tiết làm ẩm mốc. Ảnh: Minh Lê.
Người Xơ Đăng trong làng Kon Tu Ma đến nay vẫn duy trì một số nghi lễ đặc sắc gắn liền với vòng đời của cây lúa. Một trong những nghi lễ quan trọng nhất là lễ hội mừng lúa mới, tổ chức vào ngày 25/10 hàng năm, sau khi thu hoạch lúa. Khi xây dựng, những kho lúa được đặt cách xa nhà ở để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, đồng thời thể hiện sự tôn trọng nguồn lương thực từng người dân. Ảnh: Khánh Duy.
Xuân Hương (sống tại Quảng Nam, nay là TP Đà Nẵng) đến thăm làng vào tháng 9, miêu tả Kon Tu Ma mang vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa tĩnh mịch của núi rừng. Đường vào khá vắng người, ngôi làng nằm sâu trong núi, đi đường hết dốc này đến dốc khác, nhưng khung cảnh cuối cùng hoàn toàn xứng đáng. Môi trường sống ở làng đơn sơ, người dân chủ yếu sống theo phương thức tự trồng tự ăn. "Đi bộ dưới những tán cây, hít một hơi thật sâu, bên tai là tiếng gió, tiếng chim và tiếng bước chân của mình. Tất cả gói gọn trong 2 từ bình yên", cô bày tỏ.
Theo Minh Lê, hướng dẫn viên du lịch tại Măng Đen, làng Kon Tu Ma thường được đưa vào những tour khám phá Măng Đen, du khách rất yêu thích. Thời gian gần đây, khi ngôi làng gây chú ý trên mạng xã hội, du khách lần lượt tìm đến chiêm ngưỡng cảnh sắc và không khí yên tĩnh. Mỗi ngày, có khoảng vài chục đến vài trăm du khách tìm đến check-in. Nơi đây có thể thoải mái ra vào chụp ảnh, không mất phí. Chính sự mộc mạc đó lại làm nên sức hút riêng cho ngôi làng nhỏ. Ảnh: Minh Lê.
Theo Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông xã Măng Đen, làng Kon Tu Ma hiện có hơn 50 kho lúa giúp người dân tộc giữ gìn giá trị văn hóa. Thời điểm đẹp nhất để du khách ghé thăm ngôi làng là từ tháng 5 đến tháng 11, khi trời bớt mưa, khí hậu mát mẻ sau mùa hè và cây cối cũng tươi tốt. Ảnh: Thu Thảo.
Người dân ở đây làm du lịch cộng đồng theo cách đơn giản, tự nhiên, góp phần phát triển địa phương. Một số mô hình homestay được triển khai trong làng, tạo điều kiện để du khách lưu trú, hòa mình vào nếp sinh hoạt cộng đồng và tìm hiểu văn hóa bản địa một cách sâu sắc hơn. Ảnh: Hoàng Tour Măng Đen.
Nhiều hoạt động thú vị được tổ chức khi du khách nán lại làng qua đêm như lội suối úp nơm bắt cá, dệt thổ cẩm, đan lát, nấu ăn bằng bếp củi... Những bữa ăn trong ngày cũng làm từ gạo nếp nương, thịt lợn nướng than hồng, gà thả vườn, cá suối, lá mì và nhiều loại rau rừng tươi ngon, do chính tay người dân tộc thổi lửa, nấu nướng. Ảnh: Hoàng Tour Măng Đen.
Mỗi sáng sớm, ngôi làng chìm ngập trong sương trắng, tiếng chim hót líu lo, suối reo róc rách, đâu đó phảng phất sự huyền diệu. Từ Kon Tu Ma, du khách cũng có thể kết hợp lịch trình thăm làng Kon Tu Rằng với cây cầu treo dài 292 m nổi tiếng, làng Kon Chênh hay lòng hồ thủy điện Kon Tum. Ảnh: Du lịch Măng Đen.
