Đổ xô đi biển Cửa Lò 'giải nhiệt'

Cửa Lò sở hữu bãi biển dài 10 km với bờ cát trắng mịn màng và phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Nơi đây được xem là một trong những bãi biển đẹp nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

Ngày cuối tuần, thời tiết ở Nghệ An nắng nóng, oi bức. Người dân và du khách khắp nơi đã chọn bãi biển Cửa Lò để "giải nhiệt".

Làn nước trong xanh, sạch sẽ, du khách thỏa thích hòa mình với làn nước mát lạnh.

Các em nhỏ thỏa thích vui đùa trong làn nước.

Bãi biển Cửa Lò khang trang, sạch sẽ hơn sau khi có lệnh dẹp hàng loạt ki-ốt, quán dọc bãi tắm này.

Điểm mới ở biển Cửa Lò năm nay là dịch vụ tắm tráng nước ngọt miễn phí.

Càng muộn, người đổ về tắm biển càng đông, thích thú hòa mình dưới dòng nước biển xanh mát.

"Ngày cuối tuần nắng nóng gay gắt nên gia đình cho con nhỏ xuống tắm biển Cửa Lò. Đây cũng là dịp để cả gia đình thư giãn và chuẩn bị cho con đi học trở lại sau thời gian nghỉ hè. Ở đây, bãi biển trong xanh, sạch sẽ, hải sản ngon, giá bình dân nên rất đông người lựa chọn là điểm để nghỉ ngơi, thư giãn", Nguyễn Thị Huyền Trang (ngụ phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) cho hay.

Trên bờ, lực lượng chức năng luôn túc trực, nhắc nhở nhiều du khách bơi xa ra vùng nước nguy hiểm, sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển.

Năm nay, Cửa Lò phấn đấu đón 6,9 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 3,2 triệu lượt khách, khách quốc tế 130.000 lượt. Doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt 7.000 tỷ đồng .

