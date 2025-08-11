Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đổ xô đi biển Cửa Lò 'giải nhiệt'

  • Thứ hai, 11/8/2025 09:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thời tiết nắng nóng, oi bức, nhiều gia đình, du khách đã về bãi biển Cửa Lò, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An để tắm "giải nhiệt" dịp cuối tuần.

Bien Cua Lo anh 1

Cửa Lò sở hữu bãi biển dài 10 km với bờ cát trắng mịn màng và phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Nơi đây được xem là một trong những bãi biển đẹp nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

Bien Cua Lo anh 2Bien Cua Lo anh 3

Ngày cuối tuần, thời tiết ở Nghệ An nắng nóng, oi bức. Người dân và du khách khắp nơi đã chọn bãi biển Cửa Lò để "giải nhiệt".
Bien Cua Lo anh 4

Làn nước trong xanh, sạch sẽ, du khách thỏa thích hòa mình với làn nước mát lạnh.
Bien Cua Lo anh 5

Các em nhỏ thỏa thích vui đùa trong làn nước.
Bien Cua Lo anh 6Bien Cua Lo anh 7Bien Cua Lo anh 8Bien Cua Lo anh 9

Bãi biển Cửa Lò khang trang, sạch sẽ hơn sau khi có lệnh dẹp hàng loạt ki-ốt, quán dọc bãi tắm này.
Bien Cua Lo anh 10

Điểm mới ở biển Cửa Lò năm nay là dịch vụ tắm tráng nước ngọt miễn phí.
Bien Cua Lo anh 11

Càng muộn, người đổ về tắm biển càng đông, thích thú hòa mình dưới dòng nước biển xanh mát.
Bien Cua Lo anh 12

"Ngày cuối tuần nắng nóng gay gắt nên gia đình cho con nhỏ xuống tắm biển Cửa Lò. Đây cũng là dịp để cả gia đình thư giãn và chuẩn bị cho con đi học trở lại sau thời gian nghỉ hè. Ở đây, bãi biển trong xanh, sạch sẽ, hải sản ngon, giá bình dân nên rất đông người lựa chọn là điểm để nghỉ ngơi, thư giãn", Nguyễn Thị Huyền Trang (ngụ phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) cho hay.
Bien Cua Lo anh 13

Trên bờ, lực lượng chức năng luôn túc trực, nhắc nhở nhiều du khách bơi xa ra vùng nước nguy hiểm, sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển.
Bien Cua Lo anh 14

Năm nay, Cửa Lò phấn đấu đón 6,9 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 3,2 triệu lượt khách, khách quốc tế 130.000 lượt. Doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt 7.000 tỷ đồng.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Nhiều du khách vẫn tắm biển Cửa Lò trước bão số 3

Trước giờ cơn bão số 3 Wipha đổ bộ vào đất liền, nhiều du khách vẫn vô tư tắm biển Cửa Lò, Nghệ An bất chấp lệnh cấm.

15:53 21/7/2025

Cửa Lò chật kín du khách tắm biển chiều cuối tuần

Ngay khi trẻ em kết thúc năm học, nhiều gia đình đã đưa con đến bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) du lịch, tắm mát. Bãi tắm dài hơn 10 km với bãi cát mịn chật kín du khách.

00:05 28/5/2023

