Đoàn xe Vespa vượt đèn đỏ: Là nhân viên của công ty du lịch mạo hiểm

Trên mạng xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh hàng chục xe máy tay ga hiệu Vespa do nhiều người mặc áo màu cam điều khiển, lần lượt vượt đèn đỏ.

Chiều 13/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM cho biết lập biên bản vi phạm hành chính đối với nhiều người điều khiển xe tay ga hiệu Vespa có hành vi vượt đèn đỏ tại giao lộ đông đúc ở trung tâm thành phố.

Vụ việc được người dân quay clip rồi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội gây nhiều ý kiến bức xúc trong dư luận.

Trước đó, ngày 12/8, một đoạn video clip ghi lại cảnh hàng chục xe máy tay ga hiệu Vespa do nhiều người mặc áo màu cam điều khiển, lần lượt vượt đèn đỏ tại giao lộ đông đúc ở trung tâm TP.HCM đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Công an giải thích về luật Giao thông cho những người vi phạm. Ảnh: TTXVN phát.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành xác minh làm rõ vụ việc.

Sáng 13/8, tại trụ sở đơn vị, lực lượng chức năng đã làm việc với đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch mạo hiểm Ride of your life và nhân viên của công ty (là những người mặc áo màu cam điều khiển xe Vespa trong clip).

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 8 giờ ngày 11/8, đoàn xe gắn máy hiệu Vespa do nhân viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch mạo hiểm Ride of your life điều khiển lưu thông trên đường Lê Lợi hướng về chợ Bến Thành, khi đến giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

Công an làm việc với nhiều người chạy xe Vespa vượt đèn đỏ tại trung tâm thành phố. Ảnh: TTXVN phát.

Dù lúc này đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu đỏ và không có hiệu lệnh đèn hay biển chỉ dẫn cho phép xe gắn máy rẽ phải khi đèn đỏ, đoàn xe vẫn không dừng lại mà tiếp tục di chuyển, rẽ phải về đường Lê Thánh Tôn. Sự việc đã được camera hành trình của xe ôtô đi phía sau ghi lại.

Sau buổi làm việc, Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành đã tiến hành ghi nhận 10 trường hợp điều khiển có hành vi "không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông", lập biên bản vi phạm hành chính đối với 10 trường hợp trên, tạm giữ 10 giấy phép lái xe hạng A1, đồng thời yêu cầu đại diện Công ty và nhân viên viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật trật tự an toàn giao thông.

Qua sự việc trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là du khách đến thành phố tham quan, du lịch khi tham gia lưu thông cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không cổ xúy các hành vi sai lệch, nguy hiểm, dễ dẫn đến tai nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.