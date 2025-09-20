Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường mua iPhone 17 tặng bạn bè

Đại gia Minh Nhựa là một trong số người bạn thân thiết nhận được món quà từ doanh nhân Nguyễn Quốc Cường.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường mua iPhone 17 Pro Max tặng bạn bè, trong đó có đại gia Minh Nhựa. Ảnh: Phạm Trần Nhật Minh/Facebook.

Ngày 19/9, đại lý trong nước đồng loạt mở bán iPhone 17 series. Năm nay, Việt Nam nằm trong top thị trường được bán iPhone sớm nhất trên toàn cầu. Trong đó, iPhone 17 Pro Max màu cam được tín đồ Apple săn đón nhiều nhất trong số sản phẩm mới ra mắt.

Tối cùng ngày, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường khoe 10 chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam trên story Facebook thu hút sự chú ý. "Tình cảm và tấm lòng là chính", đại gia sinh năm 1982 viết.

Story của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường ngày 19/9. Ảnh: Nguyen Quoc Cuong/Facebook.

Hôm 20/9, đại gia Minh Nhựa (tên thật Phạm Trần Nhật Minh) đăng tải bài viết cảm ơn doanh nhân Nguyễn Quốc Cường khi được tặng mẫu điện thoại mới nhất của Apple. Bức ảnh chụp cùng chiếc điện thoại của anh thu hút hơn 3.300 lượt thích sau một giờ lên sóng.

Dưới phần bình luận, một số người dùng mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ tình bạn của cả hai. Không ít số khác "xin vía" có được tình bạn đẹp như vậy. Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường lập tức phản hồi: "Của ít nhưng tấm lòng là chân thành, mong cả nhà hoan hỉ", kèm biểu tượng trái tim màu đỏ.

Không chỉ mua iPhone 17 Pro Max màu cam tặng bạn bè, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường còn tặng điện thoại cho đối tác, nhân viên. Nhiều bài viết cảm ơn món quà đắt giá của đại gia "phố núi" cũng được đăng tải.

Nguyễn Quốc Cường và Minh Nhựa đều là doanh nhân thành đạt và "tay chơi" siêu xe nổi tiếng. Dù không hoạt động trong giới showbiz, mỗi lần cả hai xuất hiện chung đều thu hút sự quan tâm của công chúng.