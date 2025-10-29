Doanh số xe điện có thể giảm tới 60% trong tháng 10

Thị trường xe điện Mỹ đang đứng trước tương lai không quá tươi sáng khi nhiều dự đoán cho thấy sức bán sẽ tuột giảm mạnh.

Việc chấm dứt hỗ trợ 7.500 USD từ chính phủ Mỹ đang khiến thị trường xe điện rơi vào giai đoạn lao dốc nghiêm trọng. Mức ưu đãi này vốn là yếu tố quan trọng giúp xe điện giữ sức hút so với xe xăng truyền thống, và khi bị loại bỏ, tác động đến doanh số rõ ràng lớn hơn dự kiến của nhiều chuyên gia trong ngành.

Theo dự báo mới nhất của J.D. Power phối hợp với GlobalData, doanh số xe điện bán lẻ tại Mỹ trong tháng 10 chỉ đạt khoảng 54.673 chiếc. Con số này tương đương mức giảm 43,1% so với cùng kỳ năm 2024, khi thị trường tiêu thụ 96.085 xe. Thị phần xe điện theo đó cũng giảm mạnh, từ 8,5% xuống còn 5,2%.

Mức sụt giảm này đặc biệt đáng chú ý nếu so với tháng 9, khi xe điện đạt kỷ lục chiếm 12,9% thị phần với 136.211 xe bán ra. Nếu dự báo cho tháng 10 chính xác, thị trường sẽ chứng kiến cú rơi gần 60% chỉ trong một tháng.

“Ngành ôtô đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh trong phân khúc xe điện. Sự sụt giảm này cho thấy một bài học quan trọng là người tiêu dùng vẫn muốn có nhiều lựa chọn hệ truyền động khác nhau", Tyson Jominy, nhà phân tích dữ liệu của J.D. Power, nhận định.

Điều đáng nói là tình hình có thể còn tồi tệ hơn nếu các hãng xe không nhanh chóng phản ứng.

Nhiều thương hiệu như Hyundai, GM và Tesla đã tung ra hàng loạt biện pháp để giảm bớt tác động, bao gồm cắt giá, ra mắt phiên bản giá rẻ hơn hoặc hỗ trợ tài chính trực tiếp. Nhờ đó, thị trường phần nào tránh được cú sốc lớn hơn.

Những chiếc xe điện tại Mỹ có thể gặp khó nếu không còn khoản trợ cấp, ưu đãi từ Chính phủ.

Dù vậy, giới lãnh đạo ngành ôtô vẫn tin rằng thị trường xe điện sẽ dần ổn định và tiếp tục tăng trưởng trong dài hạn. Cả CEO đương nhiệm và cựu CEO của Ford đều chia sẻ quan điểm này, dù thừa nhận giai đoạn hiện tại là phép thử thực sự cho chiến lược điện hóa.

Một điểm đáng chú ý khác là giá xe trung bình đang tăng ngay cả khi doanh số xe điện sụt giảm. Giá giao dịch trung bình cho một xe mới trong tháng 10 được dự báo đạt 46.057 USD , cao hơn khoảng 1.000 USD so với cùng kỳ năm ngoái. Mức chi khuyến mãi trung bình giảm xuống còn 2.674 USD /xe, tương đương khoảng 5% giá niêm yết.

Nguyên nhân là xe điện vốn có mức giảm giá và khuyến mãi sâu hơn nhiều so với xe xăng. Trung bình, mỗi xe điện được giảm tới 13.161 USD nhằm bù đắp phần hỗ trợ thuế đã mất, trong khi xe xăng chỉ giảm khoảng 2.423 USD . Dù nhu cầu yếu đi, các hãng vẫn có thể duy trì lợi nhuận nhờ hạn chế chiết khấu ở các mẫu xe truyền thống.

Tình hình tháng 10 cho thấy rõ một thực tế là nếu không còn trợ giá, thị trường xe điện đang phải đối mặt với thách thức thật sự trong việc thuyết phục người mua phổ thông.