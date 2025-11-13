Doanh số xe điện Hyundai và Kia 'cắm đầu' khi hết trợ cấp

Hàng loạt mẫu xe điện của Hyundai và Kia "đỏ sàn" khi hết nhận được ưu đãi thuế, tuy nhiên tổng doanh số của hai hãng tại Mỹ vẫn tăng nhờ các dòng xe động cơ xăng truyền thống.

Doanh số xe điện của Hyundai và Kia tại Mỹ đã sụt giảm nghiêm trọng trong tháng 10 sau khi chính sách ưu đãi thuế liên bang trị giá 7.500 USD cho người mua xe điện kết thúc. Dù giới phân tích đã dự báo sự suy giảm này, mức độ lao dốc thực tế vẫn vượt xa kỳ vọng của hai thương hiệu Hàn Quốc.

Doanh số Hyundai Ioniq 5 giảm hơn 63%

Theo báo cáo mới nhất, Hyundai đã bán được 70.118 xe trong tháng 10, giảm nhẹ 2% so với 71.802 xe cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, doanh số vẫn tăng 10% lên 748.467 xe - một tín hiệu cho thấy các dòng xe truyền thống vẫn giữ phong độ.

Từng là mẫu xe điện đầy triển vọng tại Mỹ, Hyundai Ioniq 5 phải đối mặt với mức giảm hơn 63% so với cùng kỳ năm 2024. Ioniq 6 và Ioniq 9 cũng có kết quả không mấy khả quan trong tháng đầu tiên không có trợ cấp từ chính phủ.

Ở mảng xe điện, tình hình ảm đạm hơn nhiều. Ioniq 5 từng là "ngôi sao" của Hyundai, lại có mức sụt giảm hơn 63%, chỉ còn 1.642 xe, so với 4.498 xe vào tháng 10/2024. Hyundai Ioniq 6 cũng chung số phận khi giảm đến 52%, chỉ còn 398 xe. Hyundai Ioniq 9, dù mới ra mắt trong năm nay, chỉ đạt 317 xe trong tháng vừa qua và 4.494 xe từ đầu năm - một kết quả khiêm tốn so với kỳ vọng.

Không chỉ xe điện, một số dòng xe xăng cũng giảm doanh số: Kona (-13%), Santa Cruz (-29%), Sonata (-32%) và Elantra (-16%). Ngược lại, các mẫu SUV như Palisade (+6%), Santa Fe (+22%), Tucson (+16%) và Venue (+49%) giúp Hyundai giữ được đà tăng trưởng tổng thể.

Tại Mỹ, Kia EV9 và EV6 đồng loạt lao dốc

Tình hình tại Kia cũng tương tự. Hãng này ghi nhận doanh số cộng dồn từ đầu năm đạt 705.150 xe, tăng mạnh so với 653.078 xe cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 10/2025, Kia bán 69.002 xe, nhỉnh hơn đôi chút so với 68.908 xe của tháng 10/2024.

Tuy ghi nhận doanh số của toàn thương hiệu tăng, Kia cũng gặp phải tình trạng các mẫu xe thuần điện thi nhau "cắm đầu", bao gồm EV6 hay EV9.

Nhưng trong khi các dòng SUV chạy xăng như Sportage và Telluride vẫn hút khách, mảng xe điện lại rơi vào khủng hoảng. Kia EV9, từng được kỳ vọng là "át chủ bài" trong phân khúc SUV thuần điện cỡ lớn, chỉ bán được 666 xe trong tháng 10, giảm mạnh so với 1.941 xe của năm trước. Tính từ đầu năm, Kia EV9 chỉ đạt 13.114 xe, thấp hơn đáng kể so với 17.911 xe của giai đoạn cùng kỳ năm 2024.

Kia EV6 thậm chí còn bết bát hơn: doanh số tháng 10 chỉ 508 xe, bằng chưa đến một phần ba so với 1.732 xe cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh số lũy kế 10 tháng chỉ đạt 11.585 xe, so với 17.717 xe năm ngoái. Kia cũng có bán dòng Niro thuần điện tại Mỹ, nhưng hãng không công bố riêng doanh số mà gộp chung với các phiên bản hybrid và chạy xăng.

Triển vọng mờ mịt cho xe điện Hàn Quốc tại Mỹ

Giữa bối cảnh thị trường xe điện Mỹ nguội lạnh, Kia mới đây thông báo hoãn ra mắt mẫu EV4 tại Mỹ "cho đến khi có thông báo mới" do "điều kiện thị trường thay đổi". Các chuyên gia nhận định, việc mất đi ưu đãi thuế liên bang đã khiến giá bán xe điện thực tế tăng cao hơn, trong khi người tiêu dùng Mỹ vẫn ưu tiên xe xăng và hybrid có giá dễ tiếp cận hơn.

Khách hàng Mỹ "lỡ hẹn" với Kia EV4. Trên thực tế, nếu không có các gói ưu đãi từ chính phủ, mức giá quá cao khiến các mẫu xe thuần điện không phải là ưu tiên của người tiêu dùng trong thời điểm hiện tại.

Từ những con số trên, có thể thấy rõ Hyundai và Kia đang đối mặt với một cú sốc doanh số lớn ở thị trường xe điện Mỹ, nơi chính sách hỗ trợ của chính phủ đóng vai trò then chốt. Dù tổng doanh số của cả hai hãng vẫn tăng nhờ các mẫu SUV chạy xăng, nhưng mảng xe điện - vốn từng là niềm hy vọng chiến lược - đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi nghiêm trọng. Nếu không có các ưu đãi thuế hay người tiêu dùng không được khuyến khích mạnh mẽ hơn, Hyundai và Kia sẽ phải cân nhắc lại chiến lược xe điện tại Mỹ trong thời gian tới.