Đôi bàn chân gây chú ý của hot girl bóng đá Hoàng Thị Loan

Chia sẻ hình ảnh đôi chân có nhiều vết chai sạn, Hoàng Thị Loan khiến nhiều người cảm phục với hành trình nhiều năm theo đuổi bóng đá.

Hoàng Thị Loan là hot girl bóng đá nổi tiếng tại Việt Nam.

Ngày 23/10, cầu thủ Hoàng Thị Loan khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải bức ảnh chụp đôi bàn chân mình.

"Nhìn đi nhìn lại đã được 17 năm gắn bó với trái bóng và giờ lãi được bàn chân chai vàng", cô chú thích. Trong bức hình, khu vực lòng và cạnh bàn chân Hoàng Thị Loan xuất hiện những vùng da dày, chai sạn, là kết quả sau thời gian dài sử dụng giày đá bóng tập luyện và thi đấu.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, hình ảnh đã nhận được 5.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận từ người hâm mộ. Nhiều bình luận bày tỏ sự khâm phục tính kiên trì, chăm chỉ của hot girl làng bóng Việt.

Trước đó vào đầu tháng 9, Hoàng Thị Loan từng khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ hình ảnh gương mặt bầm tím, sưng tấy phải chườm mát vì gặp chấn thương trong trận đấu khai màn giải bóng đá nữ vô địch quốc gia.

Cụ thể, ở phút thứ 23 của màn đối đầu giữa CLB Hà Nội và CLB Phong Phú Hà Nam, cô gái sinh năm 1995 nhảy lên đánh đầu và không may va chạm với một cầu thủ đối phương. Tình huống khiến trận đấu phải tạm dừng và nhờ đến sự hỗ trợ của nhân viên y tế.

May mắn vết thương của Hoàng Thị Loan không quá nghiêm trọng. Cô hóm hỉnh bày tỏ sau trận đấu: "Mỗi lần thi đấu trời nắng gắt thì tinh thần tôi vẫn không bao giờ xuống được. Chỉ có thể làm nhan sắc tôi xuống được thôi".

Đôi chân đầy vết chai sạn của Hoàng Thị Loan sau 17 năm đá bóng.

Hoàng Thị Loan là gương mặt sáng giá trong làng bóng đá nữ Việt Nam, từng cùng đồng đội giành vé vào chung kết SEA Games 31, giành vàng ở SEA Games 30. Cô hiện thi đấu ở vị trí hậu vệ cho CLB Hà Nội.

Cầu thủ sinh năm 1995 được mệnh danh là hot girl bóng đá nhờ sở hữu gương mặt khả ái, nụ cười tươi và vóc dáng khoẻ khoắn. Trên trang cá nhân có gần 250.000 người theo dõi, Hoàng Thị Loan thường chia sẻ các hình ảnh cuộc sống thường ngày, khoảnh khắc thi đấu và giao lưu với người hâm mộ.

Tuy nhiên, hot girl làng bóng khá kín tiếng chuyện tình cảm. Hồi tháng 4, cô từng gây tò mò khi đăng tải bức ảnh chụp cùng một em bé, gọi là "con gái" và chú thích: "Tuổi 30 chưa chồng mà đã có một con thì đã làm sao?". Khi nhiều người thắc mắc, cô thẳng thắn đáp: "Con chị nhé", "Chưa chồng nhưng có con nhé", "Cứ ế là không được có con à" song không chia sẻ gì thêm về đời tư.