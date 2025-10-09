Đôi bàn tay gây ám ảnh của người đàn ông chủ quan với bệnh

Người đàn ông 43 tuổi ở Phú Thọ bị gout biến chứng nặng, tay chân nổi chi chít hạt tophi do tự ý điều trị tại nhà suốt nhiều năm.

Anh H.X.T. (43 tuổi, ở Yên Lập, Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng tay chân nổi chi chít hạt tophi, nhiều khớp đã biến dạng, việc đi lại và cầm nắm gặp nhiều khó khăn.

Bàn tay người bệnh nổi chi chít hạt tophi. Ảnh: BVCC.

Theo lời người bệnh, anh phát hiện mắc gout từ năm 20 tuổi. Dù đã được chẩn đoán sớm, anh không đi khám định kỳ mà tự mua thuốc uống cầm chừng. Một thời gian sau, các hạt tophi bắt đầu xuất hiện ở tay và chân.

Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế hạn chế, anh vẫn tiếp tục tự điều trị, cho đến khi toàn thân đau nhức, tê bì tứ chi, khớp gối và bàn tay sưng to, vận động ngày càng khó khăn mới tìm đến bệnh viện.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm tại khoa Nội Thần kinh - Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho thấy bệnh nhân bị gout biến chứng nặng. Hạt tophi xuất hiện dày đặc, gây biến dạng cấu trúc giải phẫu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động.

Các bác sĩ đã chỉ định điều trị nội khoa tích cực với mục tiêu kiểm soát acid uric, giảm viêm và ngăn ngừa biến chứng. Sau 5 ngày, tình trạng đau nhức của người bệnh giảm rõ rệt, vận động được cải thiện. Tuy nhiên, quá trình điều trị duy trì vẫn cần được theo dõi nghiêm ngặt để tránh tái phát.

Tình trạng người bệnh tương đối ổn định sau 5 ngày điều trị. Ảnh: BVCC.

ThS.BS Nguyễn Thị Minh Ngọc, khoa Nội Thần kinh - Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết bệnh gout nếu không được kiểm soát đúng cách thì tinh thể urat sẽ tích tụ lâu ngày tạo thành hạt tophi, gây biến dạng khớp, tổn thương xương và sụn.

Bác sĩ Ngọc cảnh báo người bệnh gout không được bỏ thuốc hay thay đổi liều dùng khi chưa có chỉ định, bởi kéo dài tình trạng này có thể dẫn đến suy thận, sỏi thận, nhiễm trùng hạt tophi, thậm chí hoại tử và sốc nhiễm khuẩn đe dọa tính mạng. Ngoài tổn thương tại khớp, gout còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ, rối loạn chuyển hóa và suy thận mạn.

Bác sĩ Ngọc nhấn mạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị lâu dài, tái khám định kỳ và duy trì lối sống lành mạnh là điều bắt buộc. Người bệnh cần hạn chế bia rượu, không ăn nhiều thực phẩm chứa purin như hải sản, phủ tạng, thịt đỏ; uống đủ nước, giữ cân nặng hợp lý và tập luyện thường xuyên.