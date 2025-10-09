Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Đôi bàn tay gây ám ảnh của người đàn ông chủ quan với bệnh

  • Thứ năm, 9/10/2025 12:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Người đàn ông 43 tuổi ở Phú Thọ bị gout biến chứng nặng, tay chân nổi chi chít hạt tophi do tự ý điều trị tại nhà suốt nhiều năm.

Anh H.X.T. (43 tuổi, ở Yên Lập, Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng tay chân nổi chi chít hạt tophi, nhiều khớp đã biến dạng, việc đi lại và cầm nắm gặp nhiều khó khăn.

benh gout anh 1

Bàn tay người bệnh nổi chi chít hạt tophi. Ảnh: BVCC.

Theo lời người bệnh, anh phát hiện mắc gout từ năm 20 tuổi. Dù đã được chẩn đoán sớm, anh không đi khám định kỳ mà tự mua thuốc uống cầm chừng. Một thời gian sau, các hạt tophi bắt đầu xuất hiện ở tay và chân.

Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế hạn chế, anh vẫn tiếp tục tự điều trị, cho đến khi toàn thân đau nhức, tê bì tứ chi, khớp gối và bàn tay sưng to, vận động ngày càng khó khăn mới tìm đến bệnh viện.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm tại khoa Nội Thần kinh - Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho thấy bệnh nhân bị gout biến chứng nặng. Hạt tophi xuất hiện dày đặc, gây biến dạng cấu trúc giải phẫu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động.

Các bác sĩ đã chỉ định điều trị nội khoa tích cực với mục tiêu kiểm soát acid uric, giảm viêm và ngăn ngừa biến chứng. Sau 5 ngày, tình trạng đau nhức của người bệnh giảm rõ rệt, vận động được cải thiện. Tuy nhiên, quá trình điều trị duy trì vẫn cần được theo dõi nghiêm ngặt để tránh tái phát.

benh gout anh 2

Tình trạng người bệnh tương đối ổn định sau 5 ngày điều trị. Ảnh: BVCC.

ThS.BS Nguyễn Thị Minh Ngọc, khoa Nội Thần kinh - Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết bệnh gout nếu không được kiểm soát đúng cách thì tinh thể urat sẽ tích tụ lâu ngày tạo thành hạt tophi, gây biến dạng khớp, tổn thương xương và sụn.

Bác sĩ Ngọc cảnh báo người bệnh gout không được bỏ thuốc hay thay đổi liều dùng khi chưa có chỉ định, bởi kéo dài tình trạng này có thể dẫn đến suy thận, sỏi thận, nhiễm trùng hạt tophi, thậm chí hoại tử và sốc nhiễm khuẩn đe dọa tính mạng. Ngoài tổn thương tại khớp, gout còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ, rối loạn chuyển hóa và suy thận mạn.

Bác sĩ Ngọc nhấn mạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị lâu dài, tái khám định kỳ và duy trì lối sống lành mạnh là điều bắt buộc. Người bệnh cần hạn chế bia rượu, không ăn nhiều thực phẩm chứa purin như hải sản, phủ tạng, thịt đỏ; uống đủ nước, giữ cân nặng hợp lý và tập luyện thường xuyên.

Thế nào là chế độ ăn kiêng tốt nhất? Làm thế nào để ngừng lo lắng về cân nặng và tập trung vào việc sống lành mạnh? Để giải quyết mối quan tâm về vấn đề này, mục Sức khỏe của Znews giới thiệu bạn cuốn sách Chỉ dẫn để sống khỏe toàn diện của tác giả Shaun Francis. Sách sẽ giúp người đọc tập trung việc ăn uống lành mạnh, rèn luyện thể chất và giữ tinh thần minh mẫn trong thời buổi bận rộn.

13 lợi ích sức khỏe của cà phê có thể khiến bạn ngạc nhiên

Uống cà phê không chỉ là thói quen giúp tỉnh táo, nhiều nghiên cứu cho thấy trong từng tách cà phê ẩn chứa những hợp chất bảo vệ tim mạch, cải thiện chức năng não và kéo dài tuổi thọ.

3 giờ trước

Thu hồi số công bố 8 loại kem chống nắng Anessa, Skin Aqua

Công ty ASEAN xin thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 8 sản phẩm Anessa, Skin Aqua do không còn kế hoạch kinh doanh.

4 giờ trước

Phát hiện đáng lo ngại về khứu giác của người từng nhiễm Covid-19

Nghiên cứu mới của Viện Y tế Quốc gia Mỹ cho thấy nhiều người mất khứu giác sau Covid có thể không bao giờ hồi phục, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và cảm xúc.

5 giờ trước

Kỳ Duyên

bệnh gout hạt tophi gout xương khớp

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý