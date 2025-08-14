Đổi đời nhờ 1.000 ngày luyện tập kiểu 'siêu anh hùng'

Từ kẻ trắng tay, ly hôn, người đàn ông Trung Quốc đổi đời sau 1.000 ngày tập luyện kiên trì, hút hơn một triệu người theo dõi.

Li Shuangyong trong bức ảnh mặc áo choàng siêu anh hùng.

Từng là nông dân nuôi cá thất bại, nợ nần chồng chất và hôn nhân tan vỡ, Li Shuangyong (36 tuổi, đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) đã thay đổi cuộc đời nhờ một bài tập trong truyện tranh Nhật Bản.

Theo Jiupai News, Li sinh ra trong một gia đình nông thôn. Khi trại cá phá sản, anh rơi vào cảnh trắng tay, mất phương hướng. "Tôi không thể sống mãi như vậy, tệ hơn nữa cũng chẳng còn gì để mất", Li nói.

Trong lúc tuyệt vọng, anh tình cờ đọc One-Punch Man - bộ truyện tranh Nhật Bản kể về Saitama, một anh hùng không tiền, không danh tiếng, chỉ rèn luyện để trở nên mạnh mẽ. Bài tập của Saitama gồm: 100 lần chống đẩy, 100 lần gập bụng, 100 lần squat và chạy 10 km mỗi ngày. Sau 3 năm, nhân vật này có thể hạ bất kỳ quái vật nào chỉ với một cú đấm.

Ngày 24/8/2021, Li bắt đầu thử thách 1.000 ngày. Khó khăn lớn nhất là tiền bạc bởi anh chạy với đôi giày giá chưa tới 10 nhân dân tệ (khoảng 1,4 USD ), ăn trứng và mì gói. Anh ghi lại quá trình tập luyện, chia sẻ lên mạng, nhanh chóng thu hút hơn một triệu người theo dõi và nhận tài trợ.

Người hâm mộ gửi tặng Li giày, thực phẩm bổ sung. Một nhóm fan ở Đài Loan (Trung Quốc) còn phát trực tiếp cảnh anh chạy trên màn hình trong khuôn viên trường và tập cùng anh từ xa. Trong một cuộc thi marathon, Li gặp bạn gái, người luôn động viên và đồng hành cùng anh.

Thân hình săn chắc của Li Shuangyong sau khi học theo các bài tập của nhân vật truyện tranh Saitama.

Ngày 19/7 vừa qua, Li Shuangyong hoàn thành thử thách chạy hơn 20.000 km, thực hiện hơn một triệu động tác. Từ thân hình gầy gò, anh trở nên săn chắc, tinh thần lạc quan và tự tin hơn.

"Tôi cố gắng nhân lên hy vọng, không giới hạn", anh hia sẻ.

Để kỷ niệm ngày cuối, Li cạo trọc đầu, hóa trang thành Saitama. Tác giả One-Punch Man đã gửi lời chúc mừng trên mạng xã hội X: "Ý chí của bạn thật phi thường!".

Li khẳng định đây mới chỉ là khởi đầu. Mục tiêu tiếp theo của anh là lập kỷ lục Guinness chạy marathon mỗi ngày suốt một năm.

Một cư dân mạng bình luận: "Thật không tin nổi anh ấy biến bài tập trong anime thành đời thực, kỷ luật như thép". Một người khác nhắc nhở: "Câu chuyện của Li Shuangyong truyền cảm hứng, nhưng đa số nên chọn chế độ tập luyện và dinh dưỡng cân bằng, có cơ sở khoa học".