Đôi nam nữ bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân đã tử vong

Bà N.T.T là một trong 2 nạn nhân bị chém dã man ở phòng trọ tổ dân phố 2B (xã Đắk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) đã tử vong.

Ngày 26/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 cho biết bà N.T.T. (47 tuổi, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) đã tử vong.

Theo lãnh đạo bệnh viện, sau 2 ngày được tiếp nhận và điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc, các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng do các vết thương quá nặng, nhất là vùng đầu, mặt bị chém nghiêm trọng nên bệnh nhân không qua khỏi.

"Bệnh nhân yếu dần, dấu hiệu sinh tồn suy kiệt, tiên lượng xấu, bệnh viện đã bàn giao bệnh nhân cho người nhà đưa về lo hậu sự", lãnh đạo bệnh viện nói.

Camera tại khu nhà trọ ghi lại cảnh ông Tùng cầm hung khí là dao rựa lao vào chém 2 nạn nhân.

Tối 25/10 người nhà đã đưa bà N.T.T. về nhà lo hậu sự. Nạn nhân thứ 2 là ông V.C.H. (37 tuổi, trú xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) hiện tiếp tục được bác sĩ điều trị tích cực tại bệnh viện.

Trước đó, tối 23/10, tại một phòng trọ ở tổ dân phố 2B (xã Đắk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) đã xảy ra vụ chém 2 người trọng thương.

Nạn nhân bị chém bà N.T.T. và ông V.C.H. Nghi phạm gây ra vụ án, được xác định là Mai Xuân Tùng (48 tuổi, trú tỉnh Gia Lai).

Theo đó, khoảng 19h ngày 23/10, nghi phạm Mai Xuân Tùng vào khu phòng trọ thuộc tổ dân phố 2B (xã Đăk Hà), nơi bà T. và ông H. ở rồi dùng dao rựa chém mang theo chém 2 người này.

Ông H. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2.

Bà T. bị thương vùng mặt, đầu, còn ông H. bị thương ở vùng bụng. Cả hai được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Đăk Hà phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức truy bắt đối tượng gây án.

Nghi phạm bị bắt giữ.

Đến trưa 24/10, Cảnh sát giao thông phối hợp các lực lượng chốt chặn, kiểm tra xe khách trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi) và phát hiện Tùng có mặt trên xe, nên đã khống chế bắt giữ.

Nguyên nhân ban đầu xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Bà T. và H. có quan hệ tình cảm, sống chung với nhau như vợ chồng. Còn Mai Xuân Tùng cũng từng có quan hệ tình cảm với bà T.

Ông Mai Xuân Tùng từng có một số lần đe dọa bà T. Gần đây nhất, ngày 20/10, ông Tùng có đến phòng trọ tìm bà T. gây sự, nhưng không gặp nên bỏ đi. Đến đêm 23/10, Tùng tiếp tục đến phòng trọ và sau đó đã xảy ra sự việc đau lòng trên.