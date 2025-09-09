Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đôi nam nữ bị đánh hội đồng tới tấp dưới trời mưa ở TP.HCM

  • Thứ ba, 9/9/2025 11:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 9/9, Công an phường Tân Sơn (TP.HCM) cho biết đang xác minh vụ việc một nhóm thanh niên hành hung đôi nam nữ trên đường Phạm Văn Bạch.

Trước đó, tối 7/9, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh khoảng 10 người liên tục dùng tay, chân đánh vào đầu và người của một đôi nam nữ ngay giữa đường.

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường, song không ai can thiệp do nhóm người quá hung hãn, đồng thời làm giao thông khu vực bị ùn ứ.

danh hoi dong anh 1

Hình ảnh hỗn loạn tại hiện trường.

Một nhân chứng cho hay, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa cô gái và nhóm thanh niên gây án. Sau khi bị tấn công, một thanh niên đến hỗ trợ, nhưng cũng bị đánh, buộc cả hai phải chịu trận.

Lãnh đạo Công an phường Tân Sơn cho biết lực lượng chức năng đã nắm thông tin và đang truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

https://tienphong.vn/clip-doi-nam-nu-bi-danh-hoi-dong-toi-tap-duoi-troi-mua-post1776575.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

