Đòi nợ, 3 đối tượng thực hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật

Theo điều tra, ngày 21/11, Công an huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) tiếp nhận tin báo về việc bắt giữ người trái pháp luật. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn T (sinh năm 2008, trú tại xã Xuân Phú) khi đang đứng trước cửa nhà, đã bị 3 đối tượng có hành vi đánh đập và dùng dây trói chân, tay.

Ngay sau đó, Công an huyện Yên Dũng đã cử tổ công tác điều tra, xác minh, qua đó xác định các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Đức Việt (sinh năm 2007), Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 2007) và Phạm Công Đức (sinh năm 2003) cùng trú tại, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng đến trụ sở làm việc. Tại đây, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn với nạn nhân trong việc nợ nần tiền, đã nảy sinh hành vi vi phạm.

Hiện Công an huyện Yên Dũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

