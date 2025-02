Đòi nợ 'sai cách', người đàn bà bị khởi tố về tội cướp tài sản

Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Hoàng Thúy Linh (SN 1976), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1983, trú ở quận Đống Đa) về hành vi Cướp tài sản.

Ngày 2/2/2025, anh N.H.H đến Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ tố giác bị một số đối tượng đánh gây thương tích. Công an phường Yên Phụ phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an quận Tây Hồ xác minh, điều tra làm rõ Linh và anh H quen biết từ đầu năm 2023.

Trong quá trình đó, anh H đã vay tiền của người thân Linh, do chị này đứng ra bảo lãnh. Cụ thể, tháng 3/2024, anh H vay 10 triệu đồng và hẹn 10 ngày sau trả. Tuy nhiên, quá hẹn, anh H vẫn không trả tiền, nên Linh đã đứng ra trả giúp. Một thời gian sau, Linh cần tiền, nói anh H trả, nhưng người này chỉ chuyển 4 triệu đồng...

Hai đối tượng Linh và Tuấn Anh.

Đầu tháng 1/2025, Linh thuê anh H đến sơn sửa lại nhà cho người thân của mình. Quá trình sửa chữa hết 2 triệu tiền công và Linh đã trừ vào khoản tiền anh H nợ từ trước. Sau đó, anh H vay thêm 3,7 triệu đồng của Linh và tiếp tục thất hẹn, khiến xảy ra mâu thuẫn.

Trong cuộc gặp tại nhà người thân của Linh ở quận Tây Hồ, anh H xin Linh cho làm thuê để trả nợ dần, nhưng Linh không đồng ý. Linh cầm chiếc cốc thủy tinh ném anh H nhưng không trúng, nên tiếp tục lấy gậy gỗ đánh.

Không dừng lại, Linh đã yêu cầu anh H gọi điện cho người thân mang tiền đến trả. Do sợ nên anh H mở tài khoản của mình để chuyển trả Linh tiền nhưng chỉ còn gần 900.000 đồng, nên anh H đã phải đặt xe máy để lấy tiền trả nợ.

Do muốn lấy tiền ngay, Linh gọi cho Tuấn Anh để anh H viết giấy bán xe Honda Lead với giá 7 triệu đồng cho người này.

Sau khi bị đánh gây thương tích, anh H đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, giám định sơ bộ bị thương tích với tỷ lệ 18%.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Linh, thu giữ 1 chiếc nhẫn (Linh khai đã đeo nhẫn khi đấm vào trán anh H gây thương tích). Về đối tượng Tuấn Anh, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu 1 xe máy Honda Lead và 2 tờ giấy viết nội dung bán chiếc xe máy.