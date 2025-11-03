Đối thủ Toyota Vios, Hyundai Accent sắp có thay đổi lớn

Nissan Almera được xác nhận sẽ có bản nâng cấp vào năm 2027, thay đổi đáng kể ở ngoại hình và khoang nội thất.

Theo Carscoops, Nissan hồi đầu năm xác nhận kế hoạch ra mắt hơn 14 mẫu xe hoàn toàn mới hoặc bản nâng cấp cho đến năm 2027, bao gồm Versa.

Nissan Versa là tên gọi tại Mỹ của Nissan Almera - đối thủ Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City trong phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam.

Dựa trên hình ảnh do Nissan công bố, chuyên trang Carscoops đã thực hiện một bản dựng, cung cấp cái nhìn sơ bộ về Nissan Versa trong đợt nâng cấp tiếp theo. Mẫu sedan cỡ B sẽ lấy cảm hứng từ Nissan Sentra và Nissan Murano, phần đầu xe có đèn LED ban ngày tách đôi, lưới tản nhiệt kiểu tương phản.

Hình ảnh Nissan Versa mới do hãng công bố (ảnh trái) và bản dựng do Carscoops thực hiện (ảnh phải). Ảnh: Nissan, Carscoops.

Nissan Versa trong bản nâng cấp sẽ được thiết kế lại dọc theo thân xe, tuy nhiên phần kính chắn gió cùng với nắp ca-pô không thay đổi. Kiểu dáng mềm mại ở bản hiện tại sẽ thay bằng những đường nét sắc sảo hơn. Hốc bánh nổi bật, còn bộ mâm hợp kim cũng tăng kích thước.

Đuôi xe Nissan Versa sẽ tích hợp cánh gió. Cản sau xe có thiết kế vuông vắn, cải thiệt tính khí động học.

Các nguồn tin đến hiện tại cho biết khoang lái Nissan Versa mới sẽ có thay đổi, lấy cảm hứng từ Nissan Sentra 2026.

Xe được trang bị cụm màn hình đôi trên táp-lô với thiết kế mới, giúp thời gian xử lý dữ liệu nhanh hơn đi kèm hình ảnh sắc nét hơn. Các nâng cấp chung về vật liệu và tính công thái học cũng sẽ hiện diện để cải thiện trải nghiệm sử dụng.

Khoang lái Nissan Sentra 2026. Ảnh: Nissan.

Loạt tính năng trợ lái Safety Shield của Nissan vẫn giữ nguyên trên mẫu sedan cỡ B.

Các phiên bản cao cấp hơn có thể được bổ sung camera 360 độ với tính năng phát hiện vật thể chuyển động. Khung gầm có thể nhận một vài tinh chỉnh, bao gồm cải thiện độ cứng hay điều chỉnh hệ thống treo.

Tại Mỹ, Nissan Versa sử dụng động cơ xăng 1.6L và hệ truyền động này có thể giữ nguyên trong lần nâng cấp tới. Sức mạnh động cơ truyền xuống trục trước thông qua hộp số Xtronic CVT.

Nissan Versa tại Mỹ tăng trưởng doanh số khá tốt. Ảnh: Nissan.

Hồi đầu năm, Nissan đã dừng bán Versa số sàn tại Mỹ, do chỉ khoảng 5% tổng doanh số của mẫu sedan cỡ B đến từ các phiên bản này. Vị thế hiện tại của Nissan Versa cũng khiến khả năng mẫu xe này có thêm các tùy chọn hybrid hoặc thuần điện gần như không có.

Dù vậy, Nissan Versa được cho là vẫn tiếp tục duy trì vị thế mẫu xe rẻ nhất của hãng tại thị trường ôtô xứ cờ hoa.

Trong 9 tháng đầu năm nay, khách hàng Mỹ đã mua 41.463 xe Nissan Versa, tăng tưởng 41,5% so với cùng kỳ năm ngoái.