Đối tượng bị truy nã về tội 'Đánh bạc' ra đầu thú

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng vận động thành công đối tượng Mai Xuân Văn (SN 1992, trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình) bị truy nã về tội "Đánh bạc" ra đầu thú.

Theo hồ sơ vụ án, Mai Xuân Văn làm công nhân ở thôn Châm Khê, Đại Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng (nay là xã Quyết Thắng, thành phố Hải Phòng).

Khoảng 0h40 ngày 12/4/2025, khi nghỉ giải lao giữa ca, thấy một nhóm đang đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa ăn tiền, Mai Xuân Văn đã tham gia. Đến khoảng 1h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng bắt quả tang nhóm đối tượng, Mai Xuân Văn đã bỏ trốn.

Đối tượng Mai Xuân Văn.

Sau khi được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng vận động, ngày 1/9/2025, Mai Xuân Văn đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng để đầu thú.

Việc vận động thành công đối tượng truy nã Mai Xuân Văn ra đầu thú thể hiện tinh thần kiên quyết, chủ động của Phòng Cảnh sát Hình sự trong thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và thi đua lập thành tích trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.