Đối tượng cuối cùng trong vụ nổ súng tại bến xe Vĩnh Niệm ra đầu thú

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết bị can Nguyễn Bá Chung (SN 1987, trú phường An Hải), đối tượng cuối cùng trong vụ án "Giết người" xảy ra tại bến xe Vĩnh Niệm vào tháng 10/2024, đã ra đầu thú.

Trước đó, vào 21h30 ngày 17/10/2024, do mâu thuẫn cá nhân, Bùi Đức Bình (tức Bình "đen", đối tượng hình sự cộm cán tại Hải Phòng) đã cùng đồng bọn điều khiển ôtô và xe máy, mang theo 2 khẩu súng săn cùng hung khí đến trước khu vực bến xe Vĩnh Niệm, để tìm anh Nguyễn Tuấn A. (SN 1977, trú phường Kiến An, TP Hải Phòng) để trả thù.

Khi thấy anh Nguyễn Tuấn A. điều khiển ôtô trong bến xe Vĩnh Niệm ra ngoài cổng, Bình cầm khẩu súng di chuyển đến gần rồi ngắm bắn 2 phát, làm vỡ cửa kính ghế phụ phía trước xe của anh Nguyễn Tuấn A.

Đối tượng Nguyễn Bá Chung.

Ngày 13/6, TAND TP Hải Phòng đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, Bình "đen" nhận mức án 12 năm 6 tháng tù, 7 bị cáo còn lại bị tuyên phạt tổng mức án 282 tháng tù. Riêng Nguyễn Bá Chung đã bỏ trốn trước đó.

Ngày 14/3/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Bá Chung. Đến nay Nguyễn Bá Chung đã ra đầu thú.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng hoàn tất các thủ tục, đưa Nguyễn Bá Chung ra xử lý theo quy định của pháp luật.