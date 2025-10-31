Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Đối tượng đánh thai phụ ở Đắk Lắk tiếp tục tham gia 1 vụ án đánh nhau

  • Thứ sáu, 31/10/2025 19:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thanh niên xăm trổ đánh một phụ nữ đang mang thai ở Đắk Lắk đã bị công an bắt giam vì đang trong thời gian tại ngoại nhưng lại tiếp tục tham gia một vụ đánh nhau.

Ngày 31/10, Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) bắt tạm giam Trần Triệu Qúi (25 tuổi, ngụ phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, Quí bị công an khởi tố nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra tội gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ hành hung một phụ nữ mang thai trên địa bàn phường Tuy Hòa.

Vu an danh nhau, Danh thai phu anh 1

Trần Triệu Qúi tại Công an.

Theo công an, lý do thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam Qúi vì bị can này vi phạm cam kết trước đó.

Cụ thể, trong thời gian được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra, Qúi đã tham gia một vụ đánh nhau tại quán nhậu thuộc phường Tuy Hòa, khiến một thanh niên phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, đêm 21/9, Qúi đến quán tạp hoá trước cổng Bệnh viện đa khoa Phú Yên (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để mua mì ăn liền.

Khi gặp chị L.T.K.N (25 tuổi, ngụ phường Bình Kiến) đang bán hàng, Qúi hỏi mua ba gói mì ăn liền hiệu Omachi thì chị N nói "ba gói ba mươi ngàn".

Thanh niên xăm trổ này cho rằng chị N bán giá cao nên liên tục hăm dọa, chửi bới, đá vào ghế, cầm tiền đánh vào mặt chị N, đạp vào đùi người phụ nữ đang mang thai này rồi thách thức báo công an.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

https://vtcnews.vn/ke-danh-danh-thai-phu-o-dak-lak-tiep-tuc-tham-gia-1-vu-an-danh-nhau-ar984415.html

Minh Minh/VTC News

Vụ án đánh nhau Đánh thai phụ Đắk Lắk Vụ án đánh nhau Đánh thai phụ

    Đọc tiếp

    Vi sao Pho tong giam doc Cong ty Dau khi Nam Song Hau bi bat? hinh anh

    Vì sao Phó tổng giám đốc Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu bị bắt?

    2 giờ trước 18:54 31/10/2025

    0

    Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro, cổ phiếu: PSH) công bố thông tin bất thường về việc cơ quan công an bắt giữ ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam, kiêm Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của NSH Petro.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý