Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Đối tượng giết người sa lưới sau 3 năm lẩn trốn khắp các tỉnh miền Tây

  • Thứ bảy, 9/8/2025 08:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau hơn 3 năm lẩn trốn khắp các tỉnh miền Tây, Phan Thiên Phước, đối tượng bị truy nã đặc biệt, về hành vi giết người vừa bị Công an tỉnh An Giang bắt khi ẩn náu tại Vĩnh Long.

Chiều 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ và di lý Phan Thiên Phước (SN 2001, ngụ xã Thạnh Đông, An Giang) từ tỉnh Vĩnh Long về địa phương phục vụ điều tra vụ án giết người xảy ra năm 2022. Phước bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (cũ) truy nã đặc biệt về hành vi giết người.

Giet nguoi mien Tay anh 1

Đối tượng đối tượng Phan Thiên Phước. Ảnh: Tiến Tầm.

Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn năm 2022, nhóm 'Rạch Giá' do Trương Em cầm đầu và nhóm 'Rạch Sỏi' do Phan Thiên Phước có mâu thuẫn từ trước. Trưa 29/7/2022, Trương Em nhắn tin cho Phước thách thức đánh nhau. Hai bên rủ thêm nhiều đối tượng, chuẩn bị dao tự chế, kiếm, chĩa, bom xăng... để “quyết chiến” mâu thuẫn.

Rạng sáng 30/7/2022, khi phát hiện nhóm Trương Em tại vòng xoay Nguyễn Thiện Thuật (TP. Rạch Giá cũ), nhóm Phước xông ra từ nhiều hướng, nhóm Trương Em bỏ chạy. Đỗ Phú Hưởng (SN 2002, ngụ phường Rạch Giá) không kịp lên xe bỏ chạy đã bị nhóm của Phước đâm, chém nhiều nhát.

Sau đó, Hưởng được người dân cấp cứu, với tỷ lệ thương tật 51%.

Trong quá trình điều tra, Phước bỏ trốn. Ngày 7/2/2025, Công an ra quyết định truy nã đặc biệt.

Sau thời gian lẩn trốn nhiều nơi, chiều 7/8/2025, trinh sát Công an An Giang bắt giữ Phước khi đang ẩn náu tại xã Tân Hòa, tỉnh Vĩnh Long.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://tienphong.vn/doi-tuong-giet-nguoi-sa-luoi-sau-3-nam-lan-tron-khap-cac-tinh-mien-tay-post1767581.tpo

Nhật Huy/Tiền Phong

Giết người miền Tây An Giang Vĩnh Long Phan Thiên Phước Trương Em Đỗ Phú Hưởng Tiến Tầm Thạnh Đông

  • An Giang

    An Giang
    • Diện tích: 3.536,7 km²
    • Dân số: 2.155.300
    • Phân chia hành chính: 1 thị xã, 8 huyện
    • Vùng: Tây Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 296
    • Biển số xe: 67

  • Vĩnh Long

    Vĩnh Long
    • Diện tích: 1.475 km²
    • Dân số: 1.092.730 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Mã điện thoại: 270
    • Biển số xe: 64

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý