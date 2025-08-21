Đối tượng giết người thay tên đổi họ, bỏ trốn suốt 33 năm

Sau khi gây ra vụ giết người tại một nông trường, Nguyễn Đình Sơn đã bỏ trốn suốt 33 năm, ngụy trang dưới vỏ bọc của người khác.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Đình Sơn (SN 1969, trú tại thôn Bến Hầu, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh).

Trước đó, vào tháng 3/1992, Nguyễn Đình Sơn đã gây ra vụ giết người tại Nông trường 352, Công ty Hải Vân, Quân khu 5. Sau khi gây ra sự việc, Sơn khai báo gian dối về thông tin bản thân rồi bỏ trốn. Ngày 15/3/1992, Cơ quan Điều tra Hình sự Quân khu 5 ra quyết định truy nã Nguyễn Đình Sơn về hành vi Giết người.

Đối tượng Nguyễn Đình Sơn bị bắt giữ tại nhà riêng.

Từ đó đến nay, Nguyễn Đình Sơn đã tạo ra vỏ bọc là một con người khác để trốn tránh cơ quan chức năng. Khi bị phát hiện và bắt giữ, ban đầu đối tượng luôn tìm cách trốn tránh, khai báo "nhỏ giọt" hòng chối tội.

Tuy nhiên, với các thông tin, chứng cứ Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập được, đối tượng Nguyễn Đình Sơn buộc phải cúi đầu nhận tội về hành vi của mình đã gây ra 33 năm về trước.

Cũng trong dịp này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã truy bắt thành công Lưu Anh Kiên, đối tượng bị truy nã quốc tế lẩn trốn suốt 18 năm. Trước đó, vào tháng 11/2007, Lưu Anh Kiên đã đột nhập, gây ra vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng kinh doanh Luật Lệ thuộc tổ dân phố 6, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng Lưu Anh Kiên bị bắt giữ ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay.

Gây án xong, Kiên bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ngày 11/11/2007, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ (cũ) đã ra quyết định truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Trong suốt 18 năm qua, Lưu Anh Kiên chủ yếu sinh sống ở nước ngoài, nên đã gây ra nhiều khó khăn, thách thức cho lực lượng chức năng trong truy vết, xác minh tung tích của đối tượng.

Tuy nhiên, qua quá trình dày công áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm thu thập các manh mối, thông tin về đối tượng, ngay khi nhận được tin Lưu Anh Kiên chuẩn bị từ Malaysia về Việt Nam, một tổ công tác đã được cử đi nhanh chóng "đón lõng" nhằm bắt giữ đối tượng.

Khi đối tượng vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thì các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các lực lượng liên quan bất ngờ ập đến bắt giữ. Lưu Anh Kiên đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trước cơ quan chức năng.