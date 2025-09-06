Đối tượng học sinh, sinh viên được giảm 50-70% học phí

Năm học 2025-2026, theo quy định mới, nhiều đối tượng học sinh, sinh viên sẽ được giảm 50-70% học phí.

Nhiều đối tượng học sinh, sinh viên được giảm hoặc hỗ trợ học phí. Ảnh: Phương Lâm.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 238/2025/NĐ-CP quy định về chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí, chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Trong đó, chính phủ quy định ba nhóm học sinh, sinh viên được giảm 70% học phí, bao gồm:

Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường công lập, tư thục có đào tạo về văn hóa - nghệ thuật, bao gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, Nhạc công truyền thống Huế, Đờn ca tài tử Nam Bộ, Diễn viên sân khấu kịch hát, Nghệ thuật biểu diễn dân ca, Nghệ thuật ca trù, Nghệ thuật bài chòi, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Học sinh, sinh viên học các chuyên ngành Nhã nhạc cung đình, Chèo, Tuồng, Cải lương, Múa, Xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định.

Học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) mà bản thân và cha hoặc mẹ có nơi thường trú tại thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm: Học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Bên cạnh đó, các đối tượng được hỗ trợ học phí gồm:

Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Học viên sau đại học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú chuyên khoa chuyên ngành Tâm thần, Giải phẫu bệnh, Pháp y, Pháp y tâm thần, Truyền nhiễm và Hồi sức cấp cứu tại cơ sở giáo dục tư thục thuộc khối ngành sức khỏe.

Ngoài ra, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông được hỗ trợ chi phí học tập nếu thuộc các trường hợp:

Mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Là người khuyết tật.

Có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Bản thân và cha/mẹ/người giám hộ (trong trường hợp ở với người giám hộ) có nơi thường trú và đang học tại cơ sở giáo dục ở khu vực đặc biệt khó khăn theo quy định.