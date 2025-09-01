Đối tượng lừa đảo với 'chiêu' rao bán nhà chung cư suất ngoại giao

Theo tài liệu được cơ quan điều tra thu thập, thủ đoạn của Hiền là đưa ra thông tin gian dối với bị hại là có thể mua căn hộ của các chung cư với suất ngoại giao rẻ hơn với giá thị trường khoảng 30% giá trị căn hộ. Sau khi nhận tiền, đối tượng đã sử dụng chi tiêu cá nhân.
Đối tượng Đặng Thị Hiền.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố thông báo ai là bị hại của Đặng Thị Hiền, thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (địa chỉ: số 2 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) để được giải quyết vụ án theo quy định.
