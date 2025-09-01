Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đối tượng lừa đảo với 'chiêu' rao bán nhà chung cư suất ngoại giao

  • Thứ hai, 1/9/2025 10:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Hiền (SN 1985; trú tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu được cơ quan điều tra thu thập, thủ đoạn của Hiền là đưa ra thông tin gian dối với bị hại là có thể mua căn hộ của các chung cư với suất ngoại giao rẻ hơn với giá thị trường khoảng 30% giá trị căn hộ. Sau khi nhận tiền, đối tượng đã sử dụng chi tiêu cá nhân.

Đối tượng Đặng Thị Hiền.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố thông báo ai là bị hại của Đặng Thị Hiền, thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (địa chỉ: số 2 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) để được giải quyết vụ án theo quy định.

Tuệ Nhi/An ninh Thủ đô

