Đối tượng nghiện lắp gần 10 camera để mua bán trái phép chất ma túy

Nguyễn Viết Thắm từng có một tiền án về tàng trữ trái phép chất ma túy, đã lắp đặt gần 10 camera giám sát quanh nhà, không sử dụng điện thoại, tài khoản ngân hàng hay mạng xã hội chính chủ trong giao dịch ma túy.

Công an xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ thành công 2 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ tổng cộng 1,43 gam ma túy tổng hợp (Methamphetamine) cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 29/10/2025, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Công an xã Can Lộc phát hiện Nguyễn Hữu Thái (SN 1998, trú tại thôn 8, xã Can Lộc) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Công an xã Can Lộc khống chế đối tượng Nguyễn Viết Thắm.

Tiến hành test nhanh, Thái cho kết quả dương tính với ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 0,5 gam ma túy đá được cất giấu bên trong tủ quần áo tại phòng ngủ.

Mở rộng điều tra, Công an xã Can Lộc xác định Nguyễn Viết Thắm (SN 1984, trú tại xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc) là người đã cung cấp ma túy cho Thái.

Đáng chú ý, Thắm là đối tượng có một tiền án về tàng trữ trái phép chất ma túy, nghiện ma túy tổng hợp lâu năm, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Thắm lắp đặt gần 10 camera giám sát quanh nhà, không sử dụng điện thoại, tài khoản ngân hàng hay mạng xã hội chính chủ.

Khi giao dịch ma túy luôn thực hiện gián tiếp, chuẩn bị sẵn đường thoát thân qua cửa sổ được cắt sẵn phía sau nhà.

Trước thủ đoạn của đối tượng, Công an xã Can Lộc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức bao vây, tiếp cận an toàn và khống chế thành công khi Thắm đang tìm cách bỏ trốn, cách nhà vài trăm mét.

Khám xét khẩn cấp nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ 0,93 gam ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Thái về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy", Nguyễn Viết Thắm về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".