Đối tượng tấn công bảo vệ, cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Một đối tượng mặc áo Grab xanh, đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu, đeo khẩu trang đánh bảo vệ, xông vào một tiệm vàng lớn ở Đà Nẵng, dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để lấy trang sức rồi tẩu thoát.

Tối 26/8, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng phong tỏa hiện trường vụ nghi cướp tiệm vàng, đồ trang sức P. trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Công an có mặt tại tiệm vàng nơi xảy ra sự việc.

Thông tin ban đầu, tối cùng ngày, một nam thanh niên mặc áo Grab xanh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng, dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để lấy trang sức.

Bảo vệ cửa hàng lao vào ngăn cản nhưng bị đối tượng hành hung. Một số người dân tìm cách đóng cửa chặn đường nhưng không thành.

Khu vực đường phố nơi xảy ra sự việc.

Theo ghi nhận, hiện trường rất đông người dân tập trung trước Cửa hàng trang sức thuộc một thương hiệu lớn nằm trên đường Núi Thành (Đà Nẵng). Phía trước và trong cửa hàng, lực lượng công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Theo hình ảnh camera an ninh và người dân ghi lại, đối tượng tấn công bảo vệ rồi vào tiệm vàng cướp, một số người dân đã tri hô cướp và dùng gậy để chắn cửa phía trước. Tuy nhiên đối tượng đã đẩy tung và thoát chạy ra bên ngoài.

Hiện vụ việc tiếp tục điều tra làm rõ.