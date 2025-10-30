Đối tượng tham gia lừa đảo chiếm đoạt 350 triệu đồng đã bị bắt

Sau khi cùng 3 đối tượng sử dụng giấy tờ xe giả để cầm cố chiếm đoạt số tiền 350 triệu đồng, đối tượng bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam và sau gần 2 năm lẩn trốn đã bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT.

Sáng 30/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp với Công an xã An Phước, tỉnh Đồng Nai, tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã Lê Xuân Anh (SN 1992; HKTT tại thôn Đông Sơn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; nay là xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị), bị truy nã về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Lê Xuân Anh (giữa) bị bắt tại xã An Phước, tỉnh Đồng Nai.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 9/2023, Lê Xuân Anh đã cùng Lê Trung Tiên (SN1987, trú tại xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi), Lê Văn Tôn (SN 1990; trú tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1989, trú tại xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) đã sử dụng giấy tờ xe giả cùng xe Mazda 3 gắn BKS 82A-098.33 giả cầm cố cho bà H.T.N.Y (trú tại thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; nay là xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) chiếm đoạt số tiền 350 triệu đồng.

Sau quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Hà (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng để điều tra làm rõ, riêng đối tượng Lê Xuân Anh bỏ trốn, nên bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Hà (cũ) ra quyết định truy nã.

Sau gần 2 năm triển khai xác minh, ngày 29/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bẳt được Lê Xuân Anh khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã An Phước, tỉnh Đồng Nai.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định.