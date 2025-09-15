Đối tượng trộm 30 cây vàng trên ôtô bán tải đã sa lưới

Ngày 15/9, Công an phường Phú Lợi cho biết đã phối hợp Phòng CSHS Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng Võ Minh Nghiệp (SN 1984; quê tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 2h30 ngày 7/9, ông H.V.D. (SN 1988, ngụ phường Phú Lợi, TP.HCM) điều khiển ôtô bán tải, khi đến đường Đại lộ Bình Dương thuộc khu phố Hiệp Thành 7, phường Phú Lợi, do bị mệt nên đã dừng xe bên đường để nằm nghỉ và ngủ quên trong khi cửa xe chưa đóng.

Đối tượng Võ Minh Nghiệp tại cơ quan điều tra.

Lúc này, Võ Minh Nghiệp đi ngang qua, thấy cửa xe không đóng đã nổi lòng tham, lợi dụng khi ông D. đang ngủ, Nghiệp đã lấy trộm được nhiều tài sản có giá trị như: tiền, vàng, điện thoại… sau đó, mang số tài sản trên đi bán được 710 triệu đồng.

Thời điểm ông D. trình báo ban đầu, thì số lượng trang sức bằng vàng bị mất lên tới gần 30 cây vàng.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh một người đàn ông mặc đồ xe công nghệ xuất hiện gần ôtô của anh D.

Qua xác minh, truy xét, lực lượng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Nghiệp tại một quán cà phê trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.