Đối tượng trộm cắp sa lưới sau gần 2 giờ gây án

Công an phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) nhận được tin báo của anh Lục Tuấn Anh (SN 2002) về việc bị một đối tượng lấy trộm xe máy khi đang để ở trước cửa nhà số 290 đường Tân Hà, thuộc Tổ 7, phường Tân Hà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường đã khẩn trương xác minh, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, huy động sự hỗ trợ, giúp sức của quần chúng nhân dân để truy tìm đối tượng. Trong quá trình truy đuổi, đối tượng đã ranh mãnh liên tục chuyển lộ trình để đánh lạc hướng lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm đấu tranh, trấn áp tội phạm, Công an phường Tân Hà đã tổ chức lực lượng khẩn trương truy đuổi, đến 13h30 cùng ngày đã bắt được đối tượng tại địa bàn Thôn 17, xã Kim Phú, TP Tuyên Quang.

Đối tượng Nguyễn Văn Hà và tang vật vụ án.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Hà (SN 1990, trú tại thôn Cường Đạt, xã Tân Long, huyện Yên Sơn) đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, Công an phường đã bàn giao đối tượng và tang vật cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận giải quyết.

Như vậy, sau 1h45, Công an phường Tân Hà đã bắt giữ được đối tượng trộm cắp tài sản, kịp thời trấn an dư luận quần chúng nhân dân. Thành tích trên một lần nữa khẳng định hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của lực lượng Công an cấp xã trong tiếp nhận, giải quyết các vụ việc liên quan đến tình hình ANTT ngay từ cơ sở, không để nảy sinh phức tạp trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.