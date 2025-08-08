Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đối tượng trốn truy nã 34 năm, 2 lần thay tên đổi họ sa lưới

  • Thứ sáu, 8/8/2025 06:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an xã Thượng Đức (Đà Nẵng) phối hợp với lực lượng Trại giam A2 thuộc Cục CSQL trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an bắt giữ thành công đối tượng truy nã sau hơn 3 thập kỷ trốn chạy pháp luật.

Lúc 8h ngày 7/8, tại địa bàn xã Thượng Đức, lực lượng Công an xã đã phối hợp cùng Trại giam A2 tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng Phan Đình Phú (SN 1960, quê tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, tạm trú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Phú còn có tên gọi khác là Phan Đình Phi và Trần Văn Hải.

Phan Dinh Phu, Phan Dinh Phi, Lenh truy na, Trai giam A2, Thuong Duc anh 1

Phan Đình Phú tại cơ quan Công an.

Đối tượng Phú bị truy nã theo Lệnh truy nã số 34/LTN ngày 22/5/1991 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên (nay thuộc địa giới tỉnh Đắk Lắk) về hành vi "Cướp tài sản" - một tội danh đặc biệt nghiêm trọng.

Việc bắt giữ thành công đối tượng Phan Đình Phú sau 34 năm lẩn trốn là minh chứng rõ nét cho sự kiên trì, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Công an cơ sở với các đơn vị nghiệp vụ trong toàn lực lượng CAND.

Ngọc Thi/Công an Nhân dân

