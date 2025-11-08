'Đòn giáng mạnh' với cô gái bị quay lén thay đồ ở tiệm photobooth

Theo chuyên gia, tâm lý của nạn nhân bị quay lén, phát tán ảnh nhạy cảm lên web đen có thể là sốc, lo lắng thậm chí hoảng loạn nên họ cần sự bảo vệ, đồng hành từ gia đình, xã hội.

Hình ảnh riêng tư của Mai Linh và người bạn đi cùng bị tung lên các trang web đen.

Những ngày qua, sự việc Mai Linh (nhân vật yêu cầu thay đổi tên để đảm bảo quyền riêng tư, 18 tuổi) phát hiện ảnh, clip thay đồ của mình tại tiệm photobooth P. ở Hà Nội bị tung lên các trang web người lớn khiến dư luận xôn xao.

Đáng nói, ông N.D.T., bố của Mai Linh, cho biết ngoài con gái ông và người bạn đi chung, gia đình ông còn phát hiện hình ảnh quay lén của hơn 20 nạn nhân khác, đều ở độ tuổi rất trẻ, trên các trang web đen. Riêng con gái ông bị phát tán khoảng 25 clip.

"Tất cả hình ảnh đều có cùng góc quay trong căn phòng đó, chứng tỏ được quay từ cùng chiếc camera của tiệm", ông nói, bày tỏ sự xót xa khi con gái và các nạn nhân hiện bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề.

Trong bối cảnh các thiết bị theo dõi ngày càng nhỏ và tinh vi, nhiều vụ việc tương tự vẫn xảy ra mà có thể, nạn nhân không hề hay biết. Khi phát hiện, họ có thể sốc, lo lắng thậm chí hoảng loạn.

"Đòn giáng mạnh" với nạn nhân

Trao đổi với Tri Thức - Znews, nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú nhận định ở tuổi 18, các bạn trẻ đang trong quá trình định hình nhân cách và lòng tự trọng. Việc bị xâm phạm quyền riêng tư và phát tán hình ảnh lên mạng, đặc biệt là các trang web độc hại, là một "đòn giáng mạnh".

"Theo tôi, tác động tâm lý không chỉ là sốc, mà là một chuỗi hủy hoại kéo dài", ông bày tỏ.

Đầu tiên, đó là cảm giác thế giới sụp đổ. Nạn nhân sẽ phải đối mặt với nỗi sợ hãi khi nhận ra hình ảnh riêng tư nhất của mình bị phơi bày cho rất nhiều người lạ xem. Thứ hai là mất niềm tin nghiêm trọng. Một tiệm photobooth, vốn dĩ là nơi để lưu giữ kỷ niệm vui vẻ, bỗng chốc trở thành một cái bẫy. Nạn nhân sẽ mất niềm tin vào sự an toàn của các dịch vụ, không gian công cộng, thậm chí là nghi ngờ cả những người xung quanh.

Mai Linh sốc khi hình ảnh nhạy cảm của mình bị kẻ xấu phát tán. Ảnh: NVCC.

Ông Tú cũng bày tỏ điều ông lo lắng nhất là có những trường hợp, nạn nhân sẽ tự dằn vặt và đổ lỗi cho bản thân dù 100% lỗi thuộc về kẻ quay lén và phát tán.

Nam nhà báo cho rằng nếu không được can thiệp kịp thời, sự dồn nén, xấu hổ, sợ hãi và tức giận có thể dẫn đến trầm cảm nặng.

"Điều tồi tệ hơn, nó có thể đẩy các em đến những hành vi tự hủy hoại bản thân vì cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng", ông cho biết.

Đồng tình, chuyên gia tâm lý Lê Thị Tình Tuyết - Giám đốc chương trình Trí Tuệ Cảm Xúc tại Hệ thống giáo dục Capokids - cho hay tâm lý của những nạn nhân khi bị quay lén, phát tán ảnh nhạy cảm là sốc, lo lắng, xấu hổ, thậm chí hoảng loạn.

"Các em thường không biết ứng phó thế nào với tình huống này, lo lắng hoảng loạn về việc mọi người nghĩ gì về mình", vị chuyên gia nói.

Gia đình là "pháo đài"

Cả hai chuyên gia đều cho rằng sự đồng hành từ gia đình là điều rất quan trọng để giúp nạn nhân bị quay chụp lén, phát tán ảnh nhạy cảm có thể vượt qua "vết sẹo tâm lý" này.

Nhà báo Hoàng Anh Tú chia sẻ để giúp nạn nhân, sự an ủi hay động viên là không đủ. Gia đình phải là "pháo đài", nơi bảo vệ che chở tuyệt đối cho các em. Cha mẹ cần gạt bỏ ngay mọi suy nghĩ trách mắng (dù chỉ là vô tình) như: "Đã bảo rồi mà", "Tại sao lại...". Thay vào đó, hãy ôm con vào lòng và khẳng định: "Con là nạn nhân, con không có lỗi. Lỗi là của kẻ xấu. Bố mẹ sẽ ở bên con và bảo vệ con".

Theo ông trong thời gian đầu, gia đình nên chủ động giúp nạn nhân tạm thời "cách ly" khỏi mạng xã hội và những bình luận thông tin tiêu cực. Người lớn cần tạo ra môi trường an toàn tuyệt đối tại nhà để con hồi phục.

"Nếu cần thiết, nạn nhân cần được trị liệu để giải tỏa cảm xúc, để học cách đối diện với sự việc và quan trọng nhất là để xóa bỏ tâm lý tự đổ lỗi", ông Tú nói.

Hình ảnh Tri Thức - Znews ghi nhận vào chiều 6/11 tại tiệm photobooth P. Cửa hàng vẫn mở cửa đón khách, trong khi chiếc camera ở căn phòng nơi xảy ra sự việc đã được gỡ bỏ. Ảnh: Ánh Hoàng - Đào Phương.

Chuyên gia tâm lý Lê Thị Tình Tuyết cũng cho rằng bên cạnh gia đình, bản thân nạn nhân cũng cần "mạnh lên từ bên trong", tự tin rằng mình không làm gì sai hay trái pháp luật, trái đạo đức mà đó chỉ là sự việc không mong muốn.

Quan trọng nhất, theo cả hai chuyên gia, là sự vào cuộc quyết liệt của pháp luật. Công lý phải được thực thi, nạn nhân cần thấy kẻ xấu bị trừng trị. Điều này không chỉ để răn đe, mà còn để khẳng định với nạn nhân rằng xã hội đứng về phía họ, pháp luật bảo vệ họ.

Về mặt xã hội, cần lên án mạnh mẽ hành vi chia sẻ, tò mò về các clip, hình ảnh quay lén, đồng thời giáo dục con trẻ về các kỹ năng tự bảo vệ bản thân dù ở bất cứ nơi đâu.

"Vết sẹo tâm lý với nạn nhân sẽ rất lâu nếu chúng ta không hành động", nhà báo Hoàng Anh Tú bày tỏ.