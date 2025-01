Đón lộc đầu năm với trang sức mang biểu tượng như ý cát tường

Thiết kế trang sức vàng với biểu tượng may mắn, cát tường không chỉ quý giá mà còn ngụ ý phong thủy tốt lành, năm mới khởi sắc và giúp tôn lên vẻ rạng rỡ của phái nữ dịp đầu xuân.

Những năm gần đây, giới trẻ ngày càng ưa chuộng các vật phẩm mang ý nghĩa phong thủy để cầu may, rước lộc năm mới. Trong đó, vàng là lựa chọn được ưa chuộng bởi quý giá, có giá trị tích luỹ lâu dài, đồng thời là biểu tượng của phú quý và sung túc.

Bắt nhịp xu hướng này, PNJ giới thiệu BST trang sức Kim Bảo Như Ý với thiết kế lấy cảm hứng từ sự kết hợp hài hoà các biểu tượng như ý cát tường: Mặt gậy như ý đại diện cho điều tốt lành, thuận theo mong muốn; cỏ bốn lá mang ý nghĩa may mắn và an yên; đồng kim tiền ngụ ý tài lộc, phú quý vẹn tròn; trái tim tượng trưng cho tình yêu bền lâu. Không chỉ tôn lên vẻ đẹp thanh lịch của phái đẹp, BST còn là lời chúc năm mới vẹn toàn, gửi gắm ước nguyện cầu an, công thành danh toại, tài lộc viên mãn và hạnh phúc đong đầy.

Trang sức cầu tài lộc

Không phải ngẫu nhiên dây chuyền vàng 14K với chủ đề Tài Lộc trong BST trang sức Kim Bảo Như Ý trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều bạn trẻ đầu năm mới. Mẫu trang sức được chế tác tinh xảo, nổi bật với những viên đá ECZ lấp lánh được đính kết tỉ mỉ, gửi gắm ước nguyện năm mới tài lộc đầy túi, phú quý vẹn toàn.

Điểm nhấn trong thiết kế của PNJ là mặt dây chuyền với biểu tượng Kim Bảo Như Ý kết hợp hình ảnh túi vàng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa những biểu tượng đại diện cho tiền tài, lộc phát hứa hẹn mang đến cho chủ nhân nguồn năng lượng tích cực trong năm mới, đồng thời gửi gắm lời chúc vạn sự hanh thông. Với thiết kế mảnh mai và tinh tế, sản phẩm không chỉ tôn lên nét duyên dáng mà còn giúp nàng tự tin tỏa sáng trên mọi chặng đường, khởi đầu năm mới rực rỡ.

Trang sức cầu phúc an

Hành trang quan trọng nhất mà mỗi người mang theo trên hành trình chinh phục những đỉnh cao trong năm mới chính là sức khỏe phúc an. Bông tai vàng trắng 14K đính đá ECZ với các chi tiết tinh xảo cùng biểu tượng cỏ 4 lá ôm trọn Kim Bảo Như Ý mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, giúp bạn “rước vía” năm mới an nhiên và tràn đầy may mắn.

Chất liệu vàng trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, kết hợp đá ECZ phản chiếu ánh sáng rực rỡ như lời chúc về một năm mới tràn đầy sinh khí. Không chỉ là mẫu trang sức tô điểm cho vẻ ngoài, đôi bông tai trong bộ sưu tập trang sức Kim Bảo Như Ý của PNJ là lựa chọn lý tưởng để phái đẹp gửi gắm mong cầu chặng đường năm mới luôn dồi dào phúc an, ngập tràn năng lượng tích cực và niềm vui.

Trang sức thuận tình duyên

Mỗi loại đá quý mang trong mình một nguồn năng lượng độc đáo. Trong đó, đá sapphire hồng mang ý nghĩa tình yêu, lòng trắc ẩn và năng lượng chữa lành. Đây cũng là cảm hứng để PNJ ra mắt các thiết kế mới trong chủ đề “Tình duyên” của bộ sưu tập trang sức Kim Bảo Như Ý, với tâm điểm là màu sắc ngọt ngào của đá sapphire cùng biểu tượng Kim Bảo Như Ý điểm xuyết trên chất liệu vàng hồng.

Thiết kế 4 trái tim lồng vào nhau cùng hình ảnh “dây tơ hồng” tạo nên biểu tượng của sự hoàn hảo và gắn bó không tách rời, giúp nàng gửi trọn mong ước tình duyên viên mãn, hạnh phúc bền lâu trong năm mới. Kết hợp giữa phong cách truyền thống và vẻ đẹp cổ điển, mẫu nhẫn Tình Duyên của PNJ chiếm trọn cảm tình của tín đồ thời trang, đặc biệt phù hợp các chị em đang tìm kiếm duyên lành trong năm mới.

Trang sức chúc công danh

Cùng với việc khép lại những thử thách của năm cũ, năm mới mở ra những cột mốc đáng nhớ mới. Đây chính là thời điểm lý tưởng để nhìn lại thành tựu đã đạt được sau bao nỗ lực, đồng thời gửi gắm mong cầu năm mới vinh hiển. Để đánh dấu những bước tiến quan trọng này, phái đẹp có thể lựa chọn vòng tay chủ đề “Công danh” trong bộ sưu tập trang sức Kim Bảo Như Ý của PNJ như biểu tượng cho sự thành công và thịnh vượng.

Vòng tay vàng trắng 10K PNJ lấy cảm hứng từ hình ảnh Kim Bảo Như Ý kết hợp chi tiết mũ tốt nghiệp tinh xảo, tạo nên một thiết kế vừa cổ điển, vừa hiện đại, góp phần tôn lên vẻ đẹp thanh thoát của người đeo. Với ý nghĩa phong thủy tốt lành, món trang sức này vừa là biểu tượng cho bản lĩnh và khát vọng chinh phục đỉnh cao trong năm Ất Tỵ, vừa gửi gắm lời cầu chúc cho một sự nghiệp vững bền thăng tiến.