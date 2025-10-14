Đón mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay đến Melbourne, Sydney

Đón mùa du lịch và lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến trên các đường bay tới loạt thành phố lớn tại Australia, mang thêm cơ hội bay cho người dân với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Theo đó, các đường bay kết nối TP.HCM, Việt Nam với Melbourne, Sydney sẽ tăng lên 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Đường bay kết nối Việt Nam với Brisbane cũng tăng lên 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần; đường bay tới Perth là 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Nhờ mạng bay phủ khắp Việt Nam và các điểm đến quốc tế nổi tiếng như Ấn Độ, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và các quốc gia Đông Nam Á, người dân và du khách có thể dễ dàng bay thẳng hay nối chuyến đến với xứ sở chuột túi. Mùa xuân tại Australia cùng với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, các thành phố hiện đại, sôi động, đa dạng màu sắc văn hóa và đáng sống hàng đầu thế giới chào đón du khách đến khám phá, trải nghiệm.

Nhà hát Opera Sydney là công trình biểu tượng nổi tiếng thế giới tại Australia, hứa hẹn khiến du khách say lòng.

Du khách có thể dễ dàng trải nghiệm những hành trình bay hạnh phúc cùng bạn bè, người thân cùng Vietjet và nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Nhập mã SUPERSALE1010 khi đặt vé Eco bay Vietjet từ nay đến hết 19/10 tại website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air để nhận ưu đãi 50% giá vé (chưa bao gồm thuế, phí), với thời gian bay linh hoạt từ 1/11/2025 đến 27/5/2026. Hành khách bay vé Eco quốc tế cùng Vietjet còn được tặng 20 kg hành lý ký gửi miễn phí.

Vietjet còn mang đến cơ hội trải nghiệm không gian bay thư thái, cao cấp với ưu đãi giảm 50% giá vé Business và SkyBoss khi đặt vé tại website vietjetair.com, ứng dụng Vietjet Air và nhập mã LEADER10. Khách hàng có thể tận hưởng ưu đãi với vé Business và SkyBoss trên tất cả đường bay nội địa và quốc tế của Vietjet với thời gian bay từ 01/11 đến 25/11.

Du lịch quốc tế không còn khó khăn hay tốn kém nhờ ưu đãi bay hấp dẫn từ Vietjet.

Bay cùng Vietjet, đặt trước suất ăn và nhận ưu đãi giảm tới 50%, hành khách sẽ được thưởng thức tinh hoa ẩm thực Việt Nam và quốc tế qua thực đơn phong phú với những món nóng tươi ngon như phở Thìn, bánh mì Việt Nam, cà phê sữa đá… được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm trên tàu bay hiện đại. Ngoài ra, chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy mang đến cơ hội quay số trúng thưởng, tích điểm đổi quà từ Vietjet và hơn 250 thương hiệu hàng đầu ngành du lịch, ẩm thực, mua sắm…

Chương trình khuyến mãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Độc giả tham khảo thông tin chi tiết tại đây.