Động cơ xăng gọn như vali, đặt vừa cốp ôtô điện

Horse C15 là thiết bị có thể biến ôtô thuần điện thành xe điện phạm vi mở rộng.

Theo Carscoops, nhiều hãng xe trên thế giới từng quyết liệt chuyển đổi sản phẩm sang thuần điện đang cân nhắc lại chiến lược, phân bổ thêm nguồn lực cho ôtô động cơ đốt trong. Gần đây, công ty Horse ra mắt một “động cơ xăng” nhỏ gọn, giúp dễ dàng chuyển đổi ôtô thuần điện (BEV) thành một mẫu xe điện phạm vi mở rộng (EREV).

Dự kiến ra mắt tại triển lãm ôtô quốc tế Munich trong tuần này, Horse C15 được giới thiệu là một bộ tăng phạm vi hoạt động (range extender) siêu nhỏ gọn, “chỉ lớn hơn một chiếc vali”. Ở phiên bản hút khí tự nhiên, Horse C15 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 500 x 550 x 275 mm.

Với một hệ truyền động gồm động cơ 4 xy-lanh dung tích 1.5L và máy phát điện, bộ biến tần cùng hệ thống làm mát, kích thước trên được Carscoops đánh giá là cực kỳ nhỏ gọn. Horse C15 có thể được lắp đặt theo bất kỳ hướng nào, đồng thời có thể đặt vừa trong cốp trước của ôtô điện.

Nhà sản xuất cho biết Horse C15 có thể biến BEV thành EREV dễ dàng, thông qua những cải tiến tối thiểu và chi phí thấp. Thiết bị này được cho là có khả năng giúp các nhà sản xuất ôtô tránh những rắc rối có thể phát sinh khi danh mục sản phẩm toàn những mẫu xe thuần điện.

Horse cho biết sản phẩm C15 của mình đáp ứng các quy định khí thải Euro 7, có thể sản sinh công suất tối đa 94 mã lực ở phiên bản hút khí tự nhiên, dùng trên các xe phân khúc B và C.

Với nhóm xe lớn hơn, Horse cung cấp một phiên bản tăng áp, cho công suất tối đa 161 mã lực. Nhà sản xuất cho biết động cơ nhỏ gọn này có thể chạy bằng nhiều loại nhiên liệu khác nhau, bao gồm xăng truyền thống, xăng pha ethanol và cả nhiên liệu tổng hợp.

“Xe điện phạm vi mở rộng là hạng mục hệ truyền động phát triển nhanh bậc nhất tại nhiều thị trường quốc tế. Horse C15 mang đến cho các hãng xe một cách đơn giản và tiết kiệm chi phí để khai thác cơ hội này, đồng thời điều chỉnh nền tảng BEV nguyên bản thành EREV”, Matias Giannini - CEO của Horse Powertrain - chia sẻ.