Dông lốc giật tung rạp tiệc, khách hoảng loạn bỏ chạy ở TP.HCM

Trận dông xảy ra bất ngờ khi bữa tiệc đang diễn ra khiến nhiều người bỏ chạy tán loạn. Rạp bị sập nhưng rất may không ai bị thương. Bữa tiệc sau đó diễn ra suôn sẻ.

Rạp tiệc thôi nôi ở TP.HCM đổ sập giữa cơn dông lốc Khi khách vừa ngồi vào bàn, cơn dông ập đến khiến rạp rung lắc dữ dội rồi đổ sập. Gia đình phải mượn sân hàng xóm để tiếp tục buổi tiệc thôi nôi.

Đoạn video ghi lại cảnh rạp tiệc bị gió giật sập giữa thời điểm dông lốc bất ngờ ở TP.HCM đang được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Sự việc xảy ra trưa 20/7, được xác nhận là tại một bữa tiệc thôi nôi ở huyện Củ Chi.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chị Trương Trâm, người quay và đăng tải video, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 20/7 tại phường Phú Hòa Đông (TP.HCM). Gia đình tổ chức thôi nôi cho con, dựng rạp tại một bãi đất trống gần nhà để có không gian rộng rãi, chuẩn bị khoảng 25 mâm tiệc.

"Trời hôm đó vẫn nắng đẹp, nhưng đến gần trưa thì kéo mây. Khi khách vừa ổn định chỗ ngồi, chưa kịp lên món thì mưa lớn bất ngờ trút xuống kèm gió giật mạnh", chị Trâm kể.

Thấy rạp rung lắc dữ dội, nhiều người vội vã bỏ chạy sang phía bên kia đường để tránh nguy hiểm. Khoảng vài phút sau, toàn bộ mái rạp đổ sập. Sự việc khiến phần lớn khách ra về sớm. Gia đình sau đó mượn tạm sân hàng xóm để tiếp tục mời khách ở lại dùng tiệc.

May mắn không có ai bị thương trong sự cố. Chị Trâm cho biết video được quay trong lúc chị đã sang được khu vực an toàn. "Khoảnh khắc đó ai cũng hoảng loạn, chỉ biết kéo nhau chạy. Cũng may không xảy ra tai nạn đáng tiếc", chị chia sẻ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/7, bão số 3 Wipha tiến vào đất liền, tâm bão cách Hưng Yên khoảng 10 km, cách Ninh Bình 25 km. Bão mang theo gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, khiến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và cả TP.HCM chịu ảnh hưởng gián tiếp với mưa dông và gió giật mạnh cục bộ.

Dự báo trong những ngày tới, mưa dông tiếp tục xuất hiện tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam, tập trung vào chiều tối. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, gió giật, mưa đá và sét, đặc biệt trong các hoạt động ngoài trời hoặc nơi có mái che tạm, rạp dựng.