Đồng Nai siết chặt phòng chống dịch bệnh đầu năm học mới

Thời điểm tựu trường trùng mùa mưa, dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, bạch hầu gia tăng.

Giáo viên hướng dẫn học sinh vệ sinh tay để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: CDC Đồng Nai.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây đã ghi nhận sự gia tăng của một số bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, bạch hầu… Trước tình hình đó, công tác phòng chống dịch bệnh đang được các trường học và ngành Y tế đặc biệt quan tâm, triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát, hạn chế nguy cơ lây lan trong môi trường học đường.

Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học An Hảo (phường Trấn Biên, TP Biên Hòa) có hơn 1.000 học sinh. Ngay trước ngày khai giảng, ban giám hiệu, giáo viên cùng phụ huynh đã đồng loạt thực hiện vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường. Các phòng học, đồ dùng học tập, khu vệ sinh, sân trường đều được lau rửa, phun dung dịch sát khuẩn nhằm đảm bảo môi trường an toàn cho học sinh.

Nhà trường cũng chú trọng truyền thông phòng chống dịch bệnh. Mọi thông tin đều được gửi qua nhóm lớp trên mạng xã hội để phụ huynh nắm bắt và phối hợp. Đồng thời, nhà trường nhận được sự hỗ trợ từ địa phương trong việc cung cấp tài liệu, tờ rơi tuyên truyền. Một số phụ huynh công tác trong lĩnh vực y tế còn trực tiếp hỗ trợ công tác khử khuẩn định kỳ 3 tháng/lần, phun thuốc diệt muỗi và lấy mẫu nước xét nghiệm nhằm bảo đảm vệ sinh nguồn nước.

Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhắc nhở cho trẻ tiêm đầy đủ các mũi vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm nhắc lại vaccine cúm hàng năm và theo dõi chặt chẽ sức khỏe con. Khi trẻ có dấu hiệu sốt kéo dài trên 3 ngày, phụ huynh được khuyến cáo phải đưa đi xét nghiệm máu để loại trừ bệnh sốt xuất huyết, đồng thời hướng dẫn trẻ mặc quần áo dài tay, tránh muỗi đốt ở những khu vực ẩm thấp.

Không chỉ riêng các trường, bác sĩ chuyên khoa II Đậu Ngọc Trung, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS, Trung tâm Y tế khu vực Biên Hòa, cho biết đã tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống dịch. Trung tâm chỉ đạo các trạm y tế phường, xã thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, hướng dẫn trường học thực hiện vệ sinh, giám sát và điều tra ca bệnh khi có dấu hiệu bất thường. Bên cạnh đó, phụ huynh được khuyến khích đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ để tăng cường miễn dịch.

Theo ngành y tế, dịch bệnh truyền nhiễm tại Đồng Nai đang có chiều hướng phức tạp và gia tăng, nhất là trong cao điểm mùa mưa. Để bảo vệ sức khỏe học sinh, phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc

Cho trẻ tiêm đủ các loại vaccine.

Bổ sung dinh dưỡng, cho trẻ ngủ đủ giấc.

Hướng dẫn trẻ giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên.

Theo dõi sức khỏe hàng ngày để phát hiện sớm ca bệnh, cách ly kịp thời, tránh lây lan trong lớp học.