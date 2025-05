Động thái của Ngân Collagen sau yêu cầu kiểm tra sản phẩm giảm cân

"Phú bà" Ngân Collagen tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi sản phẩm giảm cân cô quảng cáo bị Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra.

Ngân Collagen khóa Facebook sau khi sản phẩm giảm cân bị Bộ Y tế đưa vào tầm kiểm tra.

Trưa 26/5, nhiều dân mạng phát hiện tài khoản Facebook có tick xanh của Ngân Collagen mang tên "Trần Thị Bích Ngân" đã không còn hoạt động. Trước đó vào sáng cùng ngày, tài khoản này vẫn còn hiển thị.

Trong khi đó, kênh TikTok có hơn 620.000 người theo dõi của nữ doanh nhân vẫn liên tục đăng tải video mới, ghi lại hình ảnh thường ngày của cô tại nhà. Tuy nhiên, kênh này cũng đã khóa phần bình luận sau khi nổ ra ồn ào với DJ Ngân 98 vài ngày qua.

Đây là động thái mới nhất của Ngân Collagen khi vào sáng cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất và lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm do Ngân Collagen quảng cáo.

Cụ thể, qua rà soát công tác hậu kiểm về công bố và quảng cáo sản phẩm thực phẩm, Cục phát hiện một số sản phẩm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N - Collagen do Ngân Collagen quảng cáo sai quy định. Trong đó, sản phẩm "Kẹo táo thải mỡ bụng" và "N-collagen chanh plus" chưa được Cục cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Trừ động thái trên mạng xã hội, phía Ngân Collagen chưa lên tiếng về thông tin bị kiểm tra sản phẩm. Khi liên hệ với số điện thoại tổng đài của N - Collagen, phóng viên Tri Thức - Znews cũng không nhận được phản hồi.

Vợ chồng Ngân Collagen khoe cuộc sống giàu có trên mạng.

Trước khi có sản phẩm bị Bộ Y tế đưa vào tầm kiểm tra, Ngân Collagen gây chú ý trên mạng xã hội những ngày qua với màn đấu tố cùng DJ Ngân 98 (tên thật: Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998).

Cụ thể, một người tự nhận là khách từng mua sản phẩm giảm cân của Ngân 98 tố nữ DJ bán hàng kém chất lượng, có chứa chất cấm Sibutramine. Sau khi tìm hiểu, Ngân 98 cho rằng vị khách này là nhân viên bên phía Ngân Collagen và thậm chí cùng chồng về tận Cần Thơ đối chất.

Về phía Ngân Collagen, một nữ nhân viên tên H. cho biết người mua hàng của Ngân 98 thực chất là "bà dì" của cô hiện sống tại Mỹ, cô chỉ là người chuyển tiền giúp. Cũng chính "bà dì" này là người đem sản phẩm đi kiểm định. Bản thân Ngân Collagen không hề biết sự việc này.

Hai bên đều livestream, đăng tải nhiều video liên quan vụ việc lên mạng xã hội, hút hàng trăm nghìn lượt xem và thậm chí cho biết đã gửi đơn lên cơ quan chức năng để chứng minh sự trong sạch.

Ngân Collagen (tên thật: Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995, quê Cà Mau) được nhiều người biết tới thời gian qua với vai trò kinh doanh mỹ phẩm, sản phẩm giảm cân tại Cần Thơ. Bên cạnh đó, cô còn cùng chồng kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và có cửa hàng bán kim cương.

Trên mạng xã hội, Ngân Collagen thường xuyên khoe cuộc sống giàu có, xa hoa như xây biệt thự hoành tráng, đập hộp cùng lúc hàng chục chiếc túi hiệu. Nữ doanh nhân còn sở hữu nhiều siêu xe đến từ các thương hiệu như Range Rover, Maybach, Porsche...