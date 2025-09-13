Động thái của thành viên đời đầu Team châu Phi sau khi rời nhóm

Không trực tiếp đề cập đến việc rời Team châu Phi, Lindo chủ yếu ra video cập nhật cuộc sống và các kế hoạch của bản thân.

Lindo là một trong những thành viên đời đầu của Team châu Phi, thân thiết với Quang Linh Vlogs.

Ngày 12/9, thông tin Lindo - một trong những thành viên đời đầu của Team châu Phi - rời nhóm thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Thông tin được Linh Philip (tên thật Đỗ Văn Linh), một thành viên khác trong nhóm, chia sẻ trong một buổi livestream song không nói cụ thể lý do.

Trên trang Facebook cá nhân vào cùng ngày, Lindo cũng đăng tải dòng trạng thái có nội dung: "Sau này Lindo sẽ đi gặp anh em Việt Nam, mời anh em uống trà cùng với nhau nhé".

Dưới phần bình luận, nhiều người theo dõi bày tỏ sự tò mò về việc anh rời nhóm, thậm chí có bình luận cho rằng anh "vô ơn" với những người từng hỗ trợ mình. Tuy nhiên, chàng trai Angola không phản hồi.

Trong video mới nhất đăng tải trên kênh YouTube riêng hôm 12/9, Lindo cũng thông báo không còn bán cơm ở chợ vì không có lãi. Anh cho biết sẽ đến chỗ Công Giáp (một thành viên khác trong Team châu Phi) để học hỏi cách buôn bán, làm việc ở chợ.

Lần gần nhất Lindo trực tiếp nhắc đến Quang Linh Vlogs sau khi nam YouTuber bị bắt là hồi đầu tháng 6, trong một buổi livestream. Khi một tài khoản đặt câu hỏi: "Lindo có nhớ sếp Linh không?", anh đáp: "Lindo nhớ sếp Linh lắm các bạn. Mong sếp Linh mau sang lại Angola để gặp nhau, nói chuyện cho vui như ngày xưa".

Lindo thân thiết với nhiều thành viên Team châu Phi, từng sang Việt Nam chơi.

Trước đó vào tháng 5, Lindo gây tranh cãi khi đăng bài "kể khổ" trên trang cá nhân, nói đang gặp khó khăn về tài chính, không có điện thoại để ghi hình. Anh chia sẻ đó là lý do không thể đăng video lên kênh suốt một thời gian.

Khi đó, nhiều người theo dõi bày tỏ sự thắc mắc bởi anh từng cho biết đã cùng vợ mua được một mảnh đất rộng gần 200 m2 có giá 200.000 kwanza ( 216 USD ) vào cuối năm 2024. Cặp đôi cũng mở quầy đồ ăn nhỏ bán các món ăn, thức uống Việt Nam.

Đặc biệt, Lindo bị cho phát ngôn không trung thực khi nói không có thiết bị nhưng lại lập kênh mới, tên Família Lindo Vlogs - Cuộc sống ở Châu Phi, và ra video đều đặn.

Trong khi đó, kênh YouTube đầu tiên là Lindo Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi (có 673.000 người đăng ký) đã ngừng cập nhật video từ tháng 5. Hiện, kênh YouTube riêng của anh có gần 27.000 người theo dõi, thường làm video hướng đến khán giả Việt Nam.

Lindo (tên thật: Manuel Arlindo, sinh năm 1993) là một trong những thành viên đầu tiên của Team châu Phi, được nhiều người yêu mến nhờ khả năng nói tiếng Việt khá và tính cách gần gũi, hài hước và chăm chỉ. Anh cũng là người được Quang Linh Vlogs dành nhiều sự giúp đỡ, từ dạy việc làm ăn, xây nhà, quay video YouTube đến tổ chức đám cưới.

Tháng 9/2023, Lindo được team Quang Linh đưa về Việt Nam du lịch và có thời gian khám phá nhiều điểm du lịch, món ăn Việt Nam nổi tiếng.