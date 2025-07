Động thái của tiệm photobooth vụ khách Hàn túm tóc đánh 2 cô gái Việt

Sau thông tin 2 khách Hàn Quốc hành hung 2 cô gái Việt Nam tại quán gây phẫn nộ, tiệm photobooth lên tiếng qua một thông báo, song nhanh chóng xóa đi.

Sáng 14/7, mạng xã hội lan truyền bài đăng của một cô gái chia sẻ chuyện bị 2 phụ nữ người Hàn Quốc chửi bới, hành hung khi đang sử dụng dịch vụ tại tiệm photobooth chi nhánh ở Hà Nội.

Chủ nhân bài đăng cho biết mình và bạn đã đặt và thanh toán trong khung giờ cho phép. Khi đang chụp hình, đôi bạn bị 2 phụ nữ Hàn Quốc đứng bên ngoài chửi bới, thúc giục trong khi chưa hết thời gian.

"Sau đó, bạn mình có quay sang nói 'Ủa' (lúc này 2 người Hàn Quốc đã đứng ngoài giục rất nhiều rồi, mãi sau bạn mình mới phản ứng như vậy). Sau đó, một người bất ngờ đánh bạn mình, rồi tiếp tục lao vào túm tóc, đấm đá liên tiếp. Mình can ngăn thì còn bị dọa đuổi mình ra ngoài để đánh bạn mình", bài đăng ghi.

Sau sự việc, nạn nhân bị đau đầu, buồn nôn và tâm lý hoảng loạn, không thể ăn uống. Cả hai cô gái cũng chưa tìm được danh tính hai người ngoại quốc gây sự.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, một trong hai cô gái xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 11/7.

"Khi sự việc xảy ra, bên quán đã liên hệ và giúp đỡ bạn tôi. Bạn nhân viên khi đó xử lý thiếu kinh nghiệm nhưng cũng đã báo công an và vào giúp đỡ", cô cho biết.

Hai phụ nữ Hàn Quốc (áo sơ mi trắng và kẻ xanh) va chạm với hai cô gái Việt tại tiệm photobooth. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi vụ việc viral, nhiều dân mạng cho rằng tiệm photobooth được nhắc tên là P. - có nhiều chi nhánh tại Hà Nội và TP.HCM. Fanpage của tiệm bị nhiều dân mạng tấn công, bình luận tiêu cực và kêu gọi giải quyết sự việc thỏa đáng.

Chiều 14/7, trên Facebook, tiệm photobooth đăng thông báo liên quan vụ việc 2 khách hàng nữ xảy ra xô xát với 2 người Hàn Quốc khi đang sử dụng dịch vụ tại chi nhánh Mỹ Đình (Hà Nội) tối 11/7.

Theo đó, quán cho biết ngay khi sự việc xảy ra, nhân viên quán đã có sự can thiệp và yêu cầu người đến giúp đỡ để đảm bảo an toàn, đồng thời báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng, bao gồm thông báo đến công an và gửi email đến đại sứ quán Hàn Quốc.

"Về phía khách hàng bị tác động, P. đã yêu cầu khách đến bệnh viện kiểm tra và hỗ trợ viện phí. Về phía 2 khách người nước ngoài, chúng tôi đã và đang tìm thông tin thông qua các phương tiện thông, bao gồm cộng đồng người nước ngoài sống tại Việt Nam", thông báo ghi.

Cũng theo thông báo, quán cam kết đang phối hợp với cơ quan chức năng và đội ngũ pháp lý để xử lý vụ việc một cách "nghiêm túc, nhanh chóng và minh bạch". Tuy nhiên sau ít phút đăng tải, thông báo này đã bị xóa khỏi fanpage gây khó hiểu.

Sau sự việc, tiệm photobooth cũng nhận "bão" đánh giá 1 sao trên Google. Hiện, fanpage quán đã khóa phần bình luận công khai.