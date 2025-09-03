Động thái lạ của cặp song sinh dính liền trước tin đã sinh con

Cặp chị em sinh đôi nổi tiếng thế giới đáp trả đầy ẩn ý sau khi hình ảnh họ đưa theo một em bé khi ra ngoài gây ra suy đoán.

Abby và Brittany Hensel có chung các bộ phận cơ thể từ phần hôn g trở xuống. Ảnh: @abbybrittanyhensel/Instagram.

Abby và Brittany Hensel (35 tuổi), cặp song sinh nổi tiếng người Mỹ vốn chung một cơ thể từ phần hông trở xuống, vừa gây bão mạng xã hội sau khi loạt ảnh họ bế một em bé xuất hiện.

Trong ảnh, hai chị em mang theo ghế em bé, đưa lên xe rồi lái về nhà riêng trị giá 510.000 USD ở Minnesota. Họ cũng được bắt gặp cùng em bé tại trường tiểu học nơi cả hai đang giảng dạy, thậm chí còn “khoe” với đồng nghiệp trước khi ghé McDonald’s, theo New York Post.

Hình ảnh này lập tức khiến cộng đồng mạng đặt câu hỏi: Liệu Abby và Brittany đã sinh con, nhận con nuôi hay nhờ mang thai hộ?

Hình ảnh khiến Abby và Brittany Hansel bị nghi ngờ đã bí mật sinh con. Ảnh: US Sun/MEGA.

Đáp lại, cặp song sinh chỉ đăng clip trên TikTok, ghép những bức ảnh lan truyền cùng nhạc rap của Dr Dre và viết vỏn vẹn một chữ “Blessed” (tạm dịch: Được ban phước). Họ đính kèm hashtag tên của mình, cũng như “tình chị em” và “tôn trọng”.

Tuy nhiên, động thái này càng khiến dân mạng thêm tò mò. Nhiều người chúc mừng, trong khi một số khác thắc mắc “sao có thể?” hoặc cho rằng chuyện này là đời tư, không nên bàn tán.

Tin đồn sinh em bé xuất hiện chỉ một tháng sau khi cộng đồng mạng tranh cãi về việc cặp chị em Hensel chia sẻ trách nhiệm trong công việc nhưng chỉ nhận được một mức lương.

Abby và Brittany từng nổi tiếng khi xuất hiện trong talkshow của Oprah Winfrey năm 1996, sau đó tham gia chương trình thực tế ghi lại hành trình trưởng thành, tốt nghiệp và đi làm. Cả hai có hai bộ não, tim, phổi riêng biệt nhưng dùng chung hệ cơ quan dưới thắt lưng và cùng điều khiển cơ thể rất ăn ý - có thể chạy, lái xe, viết hay giảng dạy đồng thời.

Abby kết hôn bí mật với cựu binh Mỹ Josh Bowling năm 2021. Đến nay, cả hai chị em và Josh vẫn chưa xác nhận liệu em bé trong ảnh có phải con của họ hay không.