Không ồn ào, không tên tuổi, những khoản tiền gửi đúng lúc đã giúp nhiều người bệnh vượt qua thời khắc sinh tử.

Tại các phòng CTXH, việc hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân khó khăn diễn ra thường xuyên. Khi những bàn tay xa lạ nắm lấy nhau, sự sống được tiếp nối. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Trong văn phòng nhỏ của phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Đồng 1, ánh đèn vàng hắt xuống tờ giấy liệt kê những bệnh nhi còn nợ viện phí. Lương Đỗ cầm danh sách, lướt nhanh qua những con số và vài dòng ngắn gọn kể về hoàn cảnh từng gia đình.

Chỉ ít giây sau, anh rút xấp tiền từ túi, nhẹ nhàng nhờ cán bộ hỗ trợ thủ tục. Không giới thiệu tên, không nhận thư cảm ơn, anh chỉ mỉm cười hẹn “lần sau em lại ghé”, rồi bước nhanh ra hành lang.

Lần khác, khi cán bộ đưa danh sách 5 trường hợp đang thiếu tổng cộng khoảng 20 triệu đồng, anh phân vân không biết nên chọn ai. Rồi quyết định không để ai phải chờ, anh thanh toán cho cả 5 bệnh nhi.

Xem những video “thanh toán viện phí cho người lạ” lan truyền trên mạng xã hội, Uông Thục Quyên như thấy lại câu chuyện của chính mình. Suốt ba năm nay, đều đặn đóng viện phí cho các bệnh nhi khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng 2, với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng, tất cả trong âm thầm.

Từ những khoản tiền được trao đi không kèm danh xưng, nhiều mảnh đời như được “hồi sinh” giữa lúc khó khăn nhất.

Những sự sẻ chia âm thầm

"Những câu chuyện đóng viện phí cho người lạ đã diễn ra nhiều năm nay", ông Chu Văn Thành, Phó phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 1, nói với Tri Thức - Znews.

"Chúng tôi thường xuyên rà soát và lập danh sách những trường hợp cần giúp đỡ, sau đó giới thiệu đến các mạnh thường quân. Ai thấy phù hợp với tiêu chí hỗ trợ của mình thì chọn đóng góp theo khả năng. Có người hỗ trợ 5-10 triệu, người khác có thể ủng hộ vài chục triệu đồng cho một hoặc nhiều trường hợp", ông Thành nói.

Số lượng nhà hảo tâm đến hỗ trợ thay đổi theo từng thời điểm. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 2-4 lượt người đến giúp đỡ. Tính theo tháng, con số này có thể lên đến 100-200 người.

Những hóa đơn đóng viện phí cho người lạ được chia sẻ. Ảnh: Uông Thục Quyên.

Phần lớn bệnh nhi được giúp đỡ đều thuộc diện hộ nghèo, gia đình khó khăn, hoặc mắc bệnh nặng, phải điều trị dài ngày. Sự hỗ trợ đúng lúc giúp các em tiếp tục điều trị theo đúng phác đồ, vượt qua giai đoạn khốn khó về tài chính, điều mà ông Thành gọi là “rất ý nghĩa”.

Ông Thành nhớ mãi cậu bé Lương Trương Quân, sinh ra với bệnh tim bẩm sinh và trải qua ca mổ đầu tiên khi mới 19 tháng tuổi. Năm 2023, bệnh tái phát, em liên tục ngất xỉu và phải nhập viện khẩn tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Ca thay van tim - cơ hội sống duy nhất - có chi phí hàng trăm triệu đồng, vượt xa khả năng gia đình.

Khi mọi nguồn lực đã cạn kiệt, gia đình tìm đến phòng CTXH. Hồ sơ của Quân được nhanh chóng đưa vào danh sách hỗ trợ, và từng khoản đóng góp từ các mạnh thường quân âm thầm đổ về.

Đến khi số tiền chạm mốc 600 triệu đồng, Quân được đẩy vào phòng mổ. Sau 90 phút phẫu thuật thay van tim qua da, trái tim bé nhỏ ấy đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Những sự giúp đỡ thầm lặng đôi khi có thể hồi sinh cả cuộc đời. Ảnh: Khương Nguyễn.

Lòng thương hồi sinh nhiều cuộc đời

Công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi được mệnh danh là “đầu sóng ngọn gió”, đã cho ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, cơ hội chứng kiến nhiều lát cắt khác nhau của cuộc sống. Ở đó, có những bệnh nhân oằn mình vì bệnh tật, những gia đình kiệt sức vì bất lực, và cũng có những khoảnh khắc người lạ nắm tay người lạ, san sẻ với nhau chỉ vì hai chữ “tình người”.

Trường hợp hai anh em ở Hậu Giang bị ngộ độc botulinum là minh chứng xúc động cho tình thân. Cả hai ăn bánh mì kẹp chả lụa mua từ người bán dạo rồi nhanh chóng xuất hiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa, yếu liệt. Kết quả chẩn đoán xác định cả hai ngộ độc botulinum.

Hai anh em ngộ độc botulinum được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC.

Chi phí điều trị rất lớn, ông Hiển đã lập tức kêu gọi quyên góp. Chỉ sau thời gian ngắn, 130 triệu đồng được ủng hộ, đủ chi trả toàn bộ khoản ngoài danh mục bảo hiểm, giúp hai anh em tiếp tục điều trị.

“Không ít lần tôi nhận được những câu hỏi như ‘Có ca nào cần sự hỗ trợ không, cho anh chị san sẻ một phần’, khiến tôi rất xúc động”, ông Hiển kể.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bà Nguyễn Thị Thúy, Phó phòng Công tác xã hội, cho biết mỗi tháng, đơn vị phối hợp hỗ trợ cho hơn 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, bệnh viện tiếp đón hơn 500 lượt mạnh thường quân đến sẻ chia, không chỉ về vật chất mà còn mang đến tinh thần ấm áp cho các bệnh nhi.

Quy trình hỗ trợ tại phòng CTXH được thực hiện chặt chẽ để đảm bảo sự minh bạch và đúng nhu cầu. Trước tiên, phòng phối hợp với các khoa để rà soát hồ sơ bệnh án, xác minh tình trạng bệnh, hoàn cảnh gia đình, đồng thời đối chiếu thông tin từ địa phương hoặc khoa điều trị.

Từ kết quả này, bệnh viện sẽ giới thiệu những trường hợp phù hợp với mong muốn và khả năng hỗ trợ của mạnh thường quân. Khoản đóng góp sau đó được chuyển trực tiếp đến gia đình bệnh nhi dưới hình thức biên lai tạm ứng viện phí, với sự chứng kiến và phối hợp của phòng CTXH.

Sau khi hỗ trợ hoàn tất, phòng sẽ gửi thư cảm ơn, hình ảnh và báo cáo tài chính (nếu được yêu cầu) để duy trì sự tin tưởng và mối quan hệ lâu dài với các nhà hảo tâm.

Không chỉ làm cầu nối, phòng CTXH còn có nhiệm vụ bảo vệ người dân khỏi các hành vi lừa đảo núp bóng từ thiện. Thông qua khuyến cáo, hướng dẫn cách xác minh và khuyến khích sử dụng các kênh chính thức của bệnh viện, đơn vị góp phần giữ gìn sự trong sạch và lòng tin vào hoạt động thiện nguyện.