Đột kích chung cư, thu giữ nhiều súng bắn bi có độ sát thương lớn

Ngày 31/8, Công an Hà Nội cho biết, vừa triệt phá ổ buôn bán súng bắn bi nguy hiểm trên Youtube, bắt giữ nam thanh niên 24 tuổi cùng 44 khẩu súng và hàng loạt phụ kiện sát thương. Vụ việc phơi bày thủ đoạn buôn bán vũ khí trái phép len lỏi trên không gian mạng, đe dọa nghiêm trọng an ninh trật tự.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội, đã phát hiện một kênh YouTube đăng tải các bài viết quảng cáo công khai nhiều loại súng được mô tả là có sức sát thương lớn.

Đối tượng P.V.C cùng tang vật thu giữ

Danh mục sản phẩm được rao bán bao gồm các mẫu súng như Glock 34, Glock 19, AKMS, AKX, MK16, MP7, M18, tất cả đều sử dụng đạn bi nhựa và bi sắt. Đây là những loại súng đồ chơi nguy hiểm có khả năng gây thương tích nghiêm trọng.

Nhận thấy mức độ nguy hiểm, PA05 đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Ngày 22/8/2025, dưới sự phối hợp của Công an phường Xuân Phương, một cuộc kiểm tra hành chính đã được tiến hành tại một căn hộ thuộc chung cư C6 Khối 2, phường Từ Liêm, TP Hà Nội. Tại hiện trường, Cơ quan Công an đã bắt quả tang đối tượng P.V.C (sinh năm 2001, trú tại Phú Diễn, Hà Nội) đang trong quá trình đóng gói súng để giao cho khách.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 44 khẩu súng gas bắn bi nhựa, bi sắt có sức sát thương lớn. Cùng với đó là một lượng lớn phụ kiện đi kèm như bi sắt, bi nhựa, hộp tiếp đạn, ống nhòm, và bình gas. Cơ quan Công an nhận định đây là loại súng đồ chơi nguy hiểm, có khả năng gây mất an ninh, trật tự xã hội nghiêm trọng. Hiện Công an phường Xuân Phương đang tiếp tục lập hồ sơ để xử lý đối tượng P.V.C theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều loại súng đồ chơi nguy hiểm

Trước tình hình tội phạm công nghệ cao liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ trên mạng diễn biến phức tạp, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội, đưa ra nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân: Tuyệt đối không tham gia mua bán vũ khí; Mọi hành vi liên quan đến chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, dưới bất kỳ hình thức nào, đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Người dân cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội. Đặc biệt, không tham gia vào các hội, nhóm kín có nội dung rao bán vũ khí, công cụ hỗ trợ, bởi những sản phẩm này thường không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy hiểm cho cả người sử dụng và cộng đồng xung quanh.

Khi phát hiện các cá nhân, tổ chức có hành vi nghi vấn liên quan đến mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội, hãy ngay lập tức cung cấp thông tin cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý.