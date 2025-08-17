Đột kích nhà hàng, vũ trường, phát hiện 145 người dương tính ma túy

Khoảng 400 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị đột kích nhà hàng Nonstop và vũ trường Victory phát hiện 145 người quả dương tính ma tuý.

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa đột kích vào nhà hàng Nonstop và vũ trường Victory, phát hiện 145 người dương tính với ma tuý.

Cụ thể, lúc 23h45 ngày 16/8, khoảng 400 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh đồng loạt kiểm tra tại nhà hàng Nonstop (số 60 đường Bùi Thị Xuân) và vũ trường Victory (số 79 đường Trương Công Kĩnh) cùng ở phường Nam Đông Hà (Quảng Trị).

Công an đồng loạt đột kích vào nhà hàng Nonstop và vũ trường Victory phát hiện 145 người dương tính với ma tuý. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Tại thời điểm kiểm tra tại nhà hàng Nonstop, (hoạt động dưới hình thức dạng bar) lực lượng chức năng phát hiện 26 bàn. Trong đó 10 bàn gồm 48 khách có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng “bóng cười”.

Cơ quan Công an tạm giữ 11 bình khí nén, nhiều chất rắn dạng bột màu trắng nghi ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy cùng với các đồ vật tài liệu liên quan.

Kiểm tra tại kho của nhà hàng có 21 bình khí nén. Xét nghiệm nhanh chất ma túy trong cơ thể đối với 141 người, phát hiện 79 người có kết quả dương tính với ma túy.

Lực lương công an cũng xác định 52 người có dấu hiệu của tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại 2 cơ sở nhà hàng và vũ trường nêu trên. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Cùng thời điểm trên, Cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra tại vũ trường Victory phát hiện 5 bàn với 25 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thực hiện test nhanh chất ma túy cho 125 trường hợp, phát hiện 66 người dương tính với chất ma túy.

Kiểm tra tại kho của cơ sở phát hiện có 22 bình khí nén chứa khí N20 (bóng cười), 7 quả bóng màu trắng chưa qua sử dụng; 23 chai rượu các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Qua điều tra, xác minh, lực lượng công an xác định 52 người có dấu hiệu của tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại 2 cơ sở nhà hàng và vũ trường nêu trên. Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.