Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Đột kích nhà hàng, vũ trường, phát hiện 145 người dương tính ma túy

  • Chủ nhật, 17/8/2025 14:04 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Khoảng 400 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị đột kích nhà hàng Nonstop và vũ trường Victory phát hiện 145 người quả dương tính ma tuý.

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa đột kích vào nhà hàng Nonstop và vũ trường Victory, phát hiện 145 người dương tính với ma tuý.

Cụ thể, lúc 23h45 ngày 16/8, khoảng 400 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh đồng loạt kiểm tra tại nhà hàng Nonstop (số 60 đường Bùi Thị Xuân) và vũ trường Victory (số 79 đường Trương Công Kĩnh) cùng ở phường Nam Đông Hà (Quảng Trị).

Duong tinh ma tuy anh 1

Công an đồng loạt đột kích vào nhà hàng Nonstop và vũ trường Victory phát hiện 145 người dương tính với ma tuý. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Tại thời điểm kiểm tra tại nhà hàng Nonstop, (hoạt động dưới hình thức dạng bar) lực lượng chức năng phát hiện 26 bàn. Trong đó 10 bàn gồm 48 khách có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng “bóng cười”.

Cơ quan Công an tạm giữ 11 bình khí nén, nhiều chất rắn dạng bột màu trắng nghi ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy cùng với các đồ vật tài liệu liên quan.

Kiểm tra tại kho của nhà hàng có 21 bình khí nén. Xét nghiệm nhanh chất ma túy trong cơ thể đối với 141 người, phát hiện 79 người có kết quả dương tính với ma túy.

Duong tinh ma tuy anh 2

Lực lương công an cũng xác định 52 người có dấu hiệu của tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại 2 cơ sở nhà hàng và vũ trường nêu trên. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Cùng thời điểm trên, Cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra tại vũ trường Victory phát hiện 5 bàn với 25 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thực hiện test nhanh chất ma túy cho 125 trường hợp, phát hiện 66 người dương tính với chất ma túy.

Kiểm tra tại kho của cơ sở phát hiện có 22 bình khí nén chứa khí N20 (bóng cười), 7 quả bóng màu trắng chưa qua sử dụng; 23 chai rượu các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Qua điều tra, xác minh, lực lượng công an xác định 52 người có dấu hiệu của tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại 2 cơ sở nhà hàng và vũ trường nêu trên. Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

Cao Bằng: Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép 7 bánh heroin

Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm nhằm bảo vệ an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện lớn của tỉnh Cao Bằng, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng đã lập chiến công xuất sắc khi triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt quả tang đối tượng vận chuyển, mua bán 7 bánh heroin.

5 giờ trước

Bắt giữ người phụ nữ, thu hơn 2 kg ma túy tổng hợp

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Bích Ngọc Nơi (SN 1990; HKTT phường Chánh Hưng, TP.HCM; nơi ở ngõ 140 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

11:40 13/8/2025

Công an xã Sông Mã bắt đối tượng mua bán 6.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 12/8, Công an xã Sông Mã (tỉnh Sơn La) cho biết đơn vị phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

16:23 12/8/2025

https://vtcnews.vn/400-cong-an-dot-kich-nha-hang-vu-truong-phat-hien-145-nguoi-duong-tinh-ma-tuy-ar960276.html

Nguyễn Vương/VTCNews

Dương tính ma túy Quảng Trị vũ trường bar đột kích tội phạm ma túy

  • Quảng Trị

    Quảng Trị
    • Diện tích: 4.739,8 km²
    • Dân số: 612.500
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 233
    • Biển số xe: 74

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý