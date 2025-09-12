Đột kích quán karaoke, bắt quả tang 10 đối tượng tổ chức 'tiệc' ma túy

Lợi dụng việc kinh doanh dịch vụ karaoke ở xã Bố Hạ (tỉnh Bắc Ninh), một nhóm đối tượng đã tụ tập và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 0h35 ngày 31/8, qua công tác tuần tra, kiểm soát và tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã Bố Hạ kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke tại địa bàn. Cơ sở này có dấu hiệu hoạt động quá giờ quy định và nghi vấn có hành vi sử dụng ma túy.

Cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng gồm cả nam và nữ đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại phòng hát số 4 của cơ sở này, tổ công tác đã phát hiện 10 đối tượng gồm cả nam và nữ đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường bao gồm đĩa sứ, ống hút, thẻ nhựa cùng chất bột nghi là ma túy tổng hợp và các đồ vật liên quan.

Tang vật vụ án.

Sau khi kiểm tra nhanh, cả 10 đối tượng đều cho kết quả dương tính với ma túy. Công an xã Bố Hạ đã lập biên bản, củng cố hồ sơ và bàn giao toàn bộ các đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.