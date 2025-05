Đột kích xưởng sản xuất phân bón hoạt động 'chui'

Lực lượng chức năng Đồng Nai đột kích xưởng sản xuất phân bón không phép, dùng nguyên liệu Trung Quốc. Sản phẩm được đóng gói tại xưởng rồi đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành.

Ngày 24/5, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở sản xuất phân bón hoạt động trái phép tại xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất), phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu và điều kiện sản xuất.

Lực lượng công an kiểm tra bên trong khu vực nhà xưởng. Ảnh: A.X.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Hưng Lộc và Chi cục QLTT tỉnh vừa ập vào kiểm tra Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phát Tiến Triển tại ấp 9/4 xã Hưng Lộc. Doanh nghiệp này do ông L.G.Đ. (SN 1990, quê Bến Tre) làm giám đốc có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh phân bón giả, không phép và không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật.

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, bên trong nhà xưởng rộng chừng 1.000 m2 có 4 công nhân đang làm việc. Cạnh đó có kho hàng rộng khoảng 150 m2, chứa hàng nghìn kg hóa chất, nguyên liệu không rõ nguồn gốc, cùng máy móc và hàng hóa thành phẩm.

Các sản phẩm chuẩn bị đóng gói bên trong nhà xưởng. Ảnh: A.X.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Đ. khai nhận công ty bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2025, nhưng chưa được cấp phép sản xuất phân bón. Nguyên liệu được thu mua từ các nguồn trong nước và nhập khẩu từ Trung Quốc. Bao bì sản phẩm được đặt mua qua mạng xã hội. Công nhân pha trộn nguyên liệu, đóng gói sản phẩm tại xưởng rồi đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật liên quan, gồm 6.059 kg hàng hóa thành phẩm, 13.375 kg nguyên liệu, 4 cân điện tử, máy trộn bê tông, máy may bao, máy ép nhiệt và máy tính.

Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.