Đột nhập khống chế nữ chủ nhà, cướp nhiều tài sản

Công an Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Tâm (SN 1993, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 29/7, Tâm đã đột nhập vào nhà của chị N.T.M.H. (SN 1980, ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình) để trộm cắp tài sản thì bị phát hiện.

Tâm đã dùng dao uy hiếp đe dọa chị H. và cướp đi 3 đôi bông tai, 2 sợi dây chuyền, 5 chiếc nhẫn, 2 lắc vàng, 3 điện thoại di động, 2 triệu đồng và 200 USD . Tổng giá trị tài sản bị cướp khoảng 160 triệu đồng.

Đối tượng Tâm tại cơ quan điều tra.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tam Bình đã vào cuộc điều tra. Biết không thể trốn thoát, Tâm đã đến Công an huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) để đầu thú. Công an huyện Tam Bình đã di lý đối tượng từ Bến Tre về tỉnh Vĩnh Long để phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh, Tâm từng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.