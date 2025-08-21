Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Đốt phòng trọ người yêu cũ rồi trộm xe máy tẩu thoát ở Thủ Đức

  • Thứ năm, 21/8/2025 18:42 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Chiều 21/8, Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt một người đàn ông có hành vi đốt phòng trọ của bạn gái cũ, rồi trộm xe máy để bỏ trốn.

Theo các nhân chứng, trưa cùng ngày, người đàn ông đến tìm bạn gái cũ tại dãy trọ, sau đó 2 bên xảy ra cự cãi lớn tiếng. Người đàn ông bất ngờ châm lửa đốt đồ đạc trong phòng khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội.

"Khói đen bốc mù mịt, ai cũng hoảng sợ. May mà hàng xóm chạy tới kịp, không thì cháy lan sang các phòng khác", một nhân chứng cho biết.

Cong an Thu Duc, Luat Cong chung, Cham lua, Khoi den, Mu mit anh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Vụ việc khiến một xe máy trong phòng trọ bị hư hỏng nặng, rất may không gây thương vong về người.

Còn gã đàn ông, trong lúc tháo chạy, thấy một xe máy dựng bên đường có sẵn chìa khóa liền lấy làm phương tiện bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận tin, Công an phường Thủ Đức đã có mặt, phong tỏa hiện trường và phối hợp cùng Công an TP.HCM truy tìm nghi phạm. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách Bình luận Luật Công chứng năm 2024 nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn toàn cảnh các quy định của Luật Công chứng năm 2024 trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn cuộc sống cũng như việc sửa đổi, bổ sung rất nhiều đạo luật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động này.

https://tienphong.vn/dot-phong-tro-nguoi-yeu-cu-roi-trom-xe-may-tau-thoat-post1771249.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

Công an Thủ Đức Luật Công chứng Châm lửa Khói đen Mù mịt Tp. Hồ Chí Minh Công an Thủ Đức Luật Công chứng Châm lửa Khói đen Mù mịt

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Truy to 14 bi can buon lau 113 kg vang hinh anh

Truy tố 14 bị can buôn lậu 113 kg vàng

36 phút trước 18:17 21/8/2025 Pháp luật Pháp luật

0

Sau khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố, tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc, VKS ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ buôn lậu 113 kg vàng xảy ra tại tỉnh Long An (nay là Tây Ninh), TP.HCM, An Giang và một số tỉnh, thành.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý