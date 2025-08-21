Đốt phòng trọ người yêu cũ rồi trộm xe máy tẩu thoát ở Thủ Đức

Chiều 21/8, Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt một người đàn ông có hành vi đốt phòng trọ của bạn gái cũ, rồi trộm xe máy để bỏ trốn.

Theo các nhân chứng, trưa cùng ngày, người đàn ông đến tìm bạn gái cũ tại dãy trọ, sau đó 2 bên xảy ra cự cãi lớn tiếng. Người đàn ông bất ngờ châm lửa đốt đồ đạc trong phòng khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội.

"Khói đen bốc mù mịt, ai cũng hoảng sợ. May mà hàng xóm chạy tới kịp, không thì cháy lan sang các phòng khác", một nhân chứng cho biết.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Vụ việc khiến một xe máy trong phòng trọ bị hư hỏng nặng, rất may không gây thương vong về người.

Còn gã đàn ông, trong lúc tháo chạy, thấy một xe máy dựng bên đường có sẵn chìa khóa liền lấy làm phương tiện bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận tin, Công an phường Thủ Đức đã có mặt, phong tỏa hiện trường và phối hợp cùng Công an TP.HCM truy tìm nghi phạm. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.