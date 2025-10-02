Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đột quỵ ở tuổi 35

  • Thứ năm, 2/10/2025 08:27 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Cơn đau đầu tưởng chừng bình thường khiến người đàn ông trẻ rơi vào hôn mê, xuất huyết não dữ dội. Ca mổ khẩn cấp đã níu giữ anh từ cửa tử.

Gia đình đưa đi cấp cứu, bệnh nhân nhập khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, trong tình trạng hôn mê sâu. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Trong lúc đang ngồi chơi cùng bạn bè, anh H.Đ.T. (35 tuổi, trú tại Quảng Trị) bất ngờ lên cơn đau đầu dữ dội rồi gục xuống bất tỉnh.

Gia đình đưa đi cấp cứu, bệnh nhân nhập khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, trong tình trạng hôn mê sâu, chỉ số Glasgow (GCS) còn 5 điểm, đồng tử bên phải giãn và kém đáp ứng ánh sáng. Tất cả dấu hiệu sinh tồn đều báo động, nguy cơ tử vong gần như cận kề.

Tại khoa Hồi sức Cấp cứu, bệnh nhân nhanh chóng được hồi sức, làm các xét nghiệm cấp cứu. Kết quả ban đầu xác định anh T. bị xuất huyết não nặng, nhiều khả năng do vỡ dị dạng mạch máu não (AVM). Quy trình "báo động đỏ" lập tức được kích hoạt, huy động sự phối hợp liên chuyên khoa để cứu sống bệnh nhân.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy tình trạng rất phức tạp: xuất huyết nội sọ lan tỏa nhiều vị trí, có dị dạng thông động - tĩnh mạch (AVM) nội sọ kích thước lớn khoảng 37 x 58 x 87 mm, đồng thời khối máu tụ gây chèn ép nhu mô não.

Trước tình huống nguy cấp, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật mở sọ để cầm máu, lấy máu tụ và giảm áp khẩn cấp, sau đó sẽ can thiệp mạch nút tắc khối AVM nhằm dự phòng tái xuất huyết khi sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Trong suốt 3 giờ căng thẳng tại phòng mổ, ê-kíp khoa Ngoại Thần kinh đã đối mặt với một trong những ca phẫu thuật não thách thức nhất. Các bác sĩ tiến hành mở sọ, kiểm soát điểm chảy máu từ dị dạng, hút bỏ máu tụ trong não, giải phóng chèn ép và khôi phục lại tuần hoàn cho vùng não tổn thương.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. May mắn, anh T. dần có dấu hiệu hồi phục, thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Ở giai đoạn tiếp theo, bệnh nhân được chẩn đoán có dị dạng thông động - tĩnh mạch (AVM) tại vùng thái dương - đỉnh phải, kích thước khoảng 47 x 30 mm, được cấp máu bởi nhiều nhánh từ động mạch não giữa. Các bác sĩ đã can thiệp mạch DSA qua đường động mạch cảnh trong, sử dụng catheter để tiếp cận, sau đó bơm keo tắc mạch chọn lọc vào từng nhánh nuôi của dị dạng.

Kết quả can thiệp thành công với tỷ lệ nút mạch trên 95%, giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ tái xuất huyết từ dị dạng mạch não. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và chính xác giữa nhiều chuyên khoa, anh T. đã vượt qua cửa tử, không chỉ giữ được tính mạng mà còn có cơ hội hồi phục và quay lại cuộc sống bình thường.

Phương Anh

Ảnh: BVCC

xuất huyết não đau đầu dị dạng mạch não cấp cứu

    Nhieu mam benh cung luc pha nat gan benh nhan hinh anh

    Nhiều mầm bệnh cùng lúc phá nát gan bệnh nhân

    12 giờ trước 21:00 1/10/2025

    0

    Nhập viện trong tình trạng viêm màng não do nấm, viêm phổi và suy gan cấp, người đàn ông 42 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cứu sống ngoạn mục.

