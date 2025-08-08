Đột quỵ sau khi ăn 7 trái sầu riêng trong một ngày

Ca sĩ Mohd Shah Rosli, nghệ danh Dino (đến từ Malaysia), đang hồi phục sau cơn đột quỵ khiến nửa người bên phải bị liệt.

Mohd Shah Rosli (bên trái) bị liệt nửa người sau đột quỵ. Ảnh: Finas Malaysia/Facebook.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Malaysia, Dino - thành viên nhóm hip-hop Nico G nổi tiếng những năm 1990 - cho biết sự cố có thể bắt nguồn từ chế độ ăn uống và lối sống thiếu lành mạnh. Nghệ sĩ 50 tuổi nhớ lại mình đã ăn liền 7 trái sầu riêng chỉ trong một ngày, đúng một hôm trước khi bị đột quỵ, The Straits Times đưa tin.

“Tôi rất thích sầu riêng và luôn ăn khi vào mùa. Tôi không loại trừ khả năng chế độ ăn đã góp phần gây ra đột quỵ. Tôi cũng ăn rất nhiều đồ ngọt”, Dino nói, đồng thời thừa nhận thói quen hút thuốc lâu năm cũng là yếu tố dẫn tới biến cố sức khỏe. Ông cho biết mình đang nỗ lực bỏ thuốc.

Ngoài hoạt động âm nhạc, Dino còn làm nhân viên bán hàng tại một trung tâm thương mại. Hiện ông nghỉ việc để điều trị. Chủ lao động hỗ trợ 500 ringgit (khoảng 120 USD ), song Dino cho biết số tiền này không đủ trang trải. “Sau một tháng, tôi không còn thu nhập, phải dựa vào tiền tiết kiệm”, ông chia sẻ.

Gần đây, Dino nhận được hỗ trợ tiền mặt và nhu yếu phẩm từ chương trình Ziarah Seni Madani của Tổng công ty Phát triển Điện ảnh Quốc gia Malaysia (Finas). Ông cũng được Thứ trưởng Truyền thông Malaysia Teo Nie Ching, Chủ tịch Finas Datuk Hans Isaac và Tổng giám đốc Datuk Azmir Saifuddin Mutalib đến thăm nhà.

Hiện Dino phải tái khám tại Bệnh viện Kuala Lumpur cách 2 tuần một lần, đồng thời thử nghiệm một số phương pháp điều trị thay thế như massage trị liệu với chi phí khoảng 200 ringgit/buổi ( 47 USD ).

Nam ca sĩ cho biết tình trạng đang cải thiện: “Khi đột quỵ xảy ra, tôi gần như không thể cử động hay nói rõ ràng. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức để hồi phục và giờ sức khỏe đã khá hơn”.

Quyết tâm tránh lặp lại sự cố, Dino khẳng định sẽ chú ý hơn đến chế độ ăn, tiếp tục uống thuốc theo chỉ định, trong đó có thuốc chống đông máu để ngăn ngừa tích tụ cholesterol.